台南市長黃偉哲　親至聽障保齡球國手靈前致意慰問

▲市長黃偉哲感念邱姓國手熱愛保齡球運動並為國爭光，由消防局李局長明峯、議員周麗津陪同親自前往邱員靈前捻香致意，向其家屬致上最深切的哀悼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市消防局秘書室55歲邱姓員工，參加今年台灣赴德國慕尼黑世界聽障保齡球錦標賽代表隊，榮獲2023年世界聽障保齡球錦標賽男子團體賽金牌，未料於賽程結束後8月14日在搭乘返台班機途中猝死，市長黃偉哲21日上午親自到邱員靈前致意並慰問家屬。

消防局長李明峯對此感到遺憾與哀悼，第一時間即指派專人陪同家屬前往桃園機場航警局製作筆錄與檢察官相驗，檢警對邱姓員工遺體相驗後，發現邱男死因為心血管病變導致猝死。消防局局長李明峯指示部屬盡力協助邱員遺屬爭取輔助資源，申請消防基金慰問金10萬元，並全力協助家屬辦理勞工喪葬補助、勞工遺囑津貼及殮葬等補助與撫卹金等事宜。

市長黃偉哲感念邱姓國手熱愛保齡球運動並為國爭光，8月21日上午由消防局李局長明峯、議員周麗津陪同親自前往邱員靈前捻香致意，向其家屬致上最深切的哀悼。

黃偉哲市長知悉邱員身後留下聽障遺孀及1名就讀國小幼子，家庭頓失經濟依靠情事，特別強調會全力支持家屬度過難關，也特別交代民政、消防、體育等局處持續竭盡所能提供遺眷關懷及必要協助，盼家屬早日走出陰霾。