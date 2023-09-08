強化場所自主防災應變　南消辦塑膠模具工廠搶救演練

▲台南市消防局第六大隊，於8日在泳常股份有限公司進行工廠火災搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由於台南市工業區眾多，台南市消防局對於工廠火災搶救及人民生命財產保全相當重視，消防局第六大隊於8日在泳常股份有限公司進行工廠火災搶救演練。

此次南消六大隊與該廠的消防演練情境，當火災發生時，業者立即啟動自衛消防編組機制著手進行初期滅火、人員避難疏散廣播、緊急通報119報案、傷患初步緊急處置及人員清點等各項演練。

消防局初期指揮官到場後，立即與業者指揮官進行搶救狀況交接，並由業者提供廠區內平面圖、儲存物品及搶救相關必要資訊，消防搶救人員也隨即展開滅火攻擊、消防人員安全管制、緊急救護、周界防護、水源佔據、人命救助等。

消防局第六大隊大隊長邱淵明表示，工廠應從平時的安全工作環境建置，到災時應變處理均投入大量的人力及資本，並針對自己的場所特性，自主加強防災能量，強化場所人員突發事件的應變能力，更讓場所人員熟悉自己編組任務與相關處置方式，提升應變能力，進而減少災難發生時生命財產損失。

消防局長李明峯表示，自己財產自己保護係推動場所自主防災的主要精神，希藉由積極輔導企業可以落實平時預防與災時初期搶救工作，有效將災害損失減少，並避免人員傷亡，另企業與消防機關建立良好之互動聯繫，達到共同防災目的。