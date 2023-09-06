南消角逐國際發明賽大放異彩　獲獎人員受市長表揚

▲台南市消防局第六大隊大隊長邱淵明，率隊推出10件發明作品參與2023年第5屆綠點子國際發明設計競賽獲獎連連，黃偉哲市長表揚。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第六大隊大隊長邱淵明，率隊推出10件發明作品參與2023年第5屆綠點子國際發明設計競賽，除台灣許多優秀作品外，更吸引來自美國、越南、泰國、日本、韓國、印度及澳洲等8國前來參加，共計有170件作品同場競逐，計有9件獲獎，市長黃偉哲親自表揚。

第六大隊大隊長邱淵明率領「創新研發小組成員：蔡牧原、謝國豐、黃碩鋒、黃珮婷、馮韋翔、黃威欽、楊雅雯、林文達、楊順翔、林弘瑋、林恒毅、鄭依婷、王建元、張家傑14人及義消婦女中隊副中隊長陳淑貞、中信金融管理學院校長施光訓、台灣希望創新公司董事長黃麗如等結合產官學研多方合作，推出10件發明作品參與2023年第5屆綠點子國際發明設計競賽。

台南市消防局以「電動車滅火裝置」及「消防實境繪本」榮獲鈦金獎（參展前10%優異隊伍），「便攜式輸液加溫器」、「防切割救護背心」及「消防創意畫冊」榮獲金牌獎；其中，防切割救護背心與消防創意畫冊更受到主辦單位及評審團青睞，拿下評審團特別獎。

此外「消防滅火暨遠端即時監控無人機」、「八軸水下救援機器人」、「連動式住宅用警報器」及「冷卻背心」也拿下4枚銀牌佳績，一舉榮獲最高榮譽兩鈦金獎、3金牌獎、4銀牌獎及兩評審團特別獎。

市長黃偉哲表示，台南市消防局警義消共同努力推出10件參賽作品，不僅提高消防人員自身救災安全，更提升整體救災效益及民眾宣導趣味性，消防、義消共同努力實現安全大台南願景。

消防局長李明峯指出，本次推出的10件作品計9件獲獎，除應用於救災任務亦有用於防災宣導發明，未來持續讓更多優秀警義消一起積極投入創新研發工作，培養團隊精神與默契，提升台南市救災量能。

為表揚代表台南市爭取佳績之同仁，特於6日，由台南市消防局局長李明峯在市政會議中代表獻獎，並接受黃偉哲市長公開表揚給予勉勵，藉此激勵消防局創新研發團隊士氣及樹立消防新形象。