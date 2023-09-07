南消辦防救災人員基礎班及進階班　教育訓練提升區公所災防能力

▲為因應極端氣候，台南市政府於9月6日，辦理「2023年度防救災人員基礎班及進階班災害防救教育訓練」，藉以提升各區公所防救災業務人員專業知識及技能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為因應極端氣候，台南市政府於9月6日，在消防局辦理「2023年度防救災人員基礎班及進階班災害防救教育訓練」，藉以提升台南市各區公所防救災業務人員及儲備人員防救災所需之專業知識及技能，強化公部門防救災功效。

此次參訓人員以市府各局處人員、區公所防災業務承辦人及主任秘書以上人員計約180人參訓，由災害防救辦公室執行秘書王雅禾參議主持開訓。

台南市政府為強化區公所防救災作業能力及充實相關專業知識，在消防局6樓災害應變中心辦理「2023年度防救災人員基礎班及進階班災害防救教育訓練」，邀請國家科技中心柯組長孝勳、曾助理研究員敏惠、前台南市土木技師公會理事長鄭博士明昌、消防局副大隊長陳貞榮、科員楊家宗及成功大學防災研究中心等專家學者，針對近年來災害防救案例及經驗，講授「地震救災實務經驗」、「社區防災之推動」及「企業防災」等課程。期許透過這場講習訓練，讓本市防災夥伴能瞭解災害防救資訊及危機管理應用，並熟悉本市的防救災相關作業程序及權責，進而於災前減災整備、災時緊急應變及災後復原重建各階段，皆能充分瞭解並掌握所屬轄區災害特性與風險分析，以因應各類型災害，提供市民一個安全可靠的生活環境。

市長黃偉哲表示，防救災業務人員訓練課程紮實，就像房屋地基打的好，面對無預警的災害降臨，就可穩健面對因應，讓災害損失降到最低。因此，市府針對區級災害防救人員擬訂教育計畫，不只是要強化區級防災工作，更是要深化防災基礎，這是市府一直努力的防災整備觀念，希望能為市民建立一個樂活平安的宜居都市。

消防局長李明峯表示，區級防救災人員是站在災害現場的第一線人員，也是發揮全面性防救災機制的種子，期盼相關防救災工作在市府團隊的推動下持續向前邁進，讓市民生活過得更好、更安全。