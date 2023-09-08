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大陸 大陸焦點 特派現場

內蒙工人被高壓氣體噴飛致10死3傷　涉事企業前科累累背數條人命

▲內蒙高壓氣體噴發事故。（圖／翻攝微博）

▲內蒙一間化學工廠發生高壓氣體噴發事故。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸內蒙杭錦旗獨貴塔拉工業園區億鼎生態農業開發公司昨（7）日發生高壓氣體噴出的重大事故，導致多名在高處作業的工人被噴飛墜落，當下造成8人死亡，4人受傷。經過醫院搶救，一名傷者步幸身亡，同時，警消人員今（8）日在現場再尋獲一名遺體，整起事件已致10人死亡，3人受傷。

▲內蒙高壓氣體噴發事故。（圖／翻攝微博）

《新華社》報導，7日15時40分許，內蒙鄂爾多斯市杭錦旗獨貴塔拉工業園區億鼎生態農業開發公司氣化車間發生高壓氣體噴出事故，導致現場多名在高處作業的工作人員被噴射墜落。

消息指，億鼎公司註冊成立於2011年9月，由億利資源集團有限公司與淄博礦業集團有限責任公司共同出資組建，位於鄂爾多斯市杭錦旗獨貴塔拉工業園區，是一家以從事化學原料和化學製品製造業為主的企業。

▲內蒙高壓氣體噴發事故。（圖／翻攝微博）

事故發生後，億鼎公司的黑歷史也被挖出。根據以往案例顯示，億鼎公司在2014年曾因違規操作導致氮氣洩露，造成中石化分包公司2名建設施工人員死亡；2014年9月10日，億鼎公司在未通知施工單位的情況下，在施工區域進行氣密性試驗，且違反盲板隔離制度進行施工，致使氮氣竄入施工區域，導致浙安三公司2名施工人員吸入氮氣窒息死亡。

此外，億鼎公司曾在2022年9月因部分安全設施設備安裝使用不符合國家或行業標準，未按規定設置明顯的安全警示標誌，被鄂爾多斯市應急管理局罰款3.9萬元人民幣。

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