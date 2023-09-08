嘉義縣世界自殺防治日　創意話劇呼籲珍愛生命

▲▼ 嘉義縣衛生局響應世界自殺防治日 創意話劇呼籲珍愛生命 。（圖／嘉義縣政府提供）

響應9月10日世界自殺防治日，嘉義縣衛生局今(8)日在民雄鄉舉辦珍愛生命宣導活動，由心衛中心同仁演出「愛嘉義 愛自己」舞蹈，帶領現場民眾律動紓壓，接著帶來創意行動劇「羅密歐與茱麗葉之戀」及珍愛生命歌曲「說給阮聽」，將宣導活動結合音樂律動與戲劇演出，成功傳達珍愛生命的三步驟「一問、二應、三轉介」。

依據衛福部統計，青少年自殺情形有明顯攀升趨勢，嘉義縣衛生局選定青少年人口數較高的民雄鄉，辦理「登高望遠永不墜」珍愛生命宣導活動，結合大同技術學院、南華大學、中正大學、長庚科技大學、嘉義大學5所大專院校設置宣導圖卡與海報，傳達珍愛生命守門人的重要性。

高風險水域目前也已設置「珍愛生命永不溺」告示牌，包含嘉縣重要河川：朴子溪、牛稠溪、八掌溪、嘉南大圳等25座橋墩。另外協調交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處，在布袋海風長堤、布袋第三漁港及東石漁港同步設置告示，提醒民眾珍愛生命。

衛生局長趙紋華表示，9月10日是世界自殺防治日，邀請民眾平時多關懷身邊親朋好友，運用珍愛生命守門人「一問、二應、三轉介」的技巧，適時提供身邊親朋好友協助，也可善加利用衛福部推出的「15-30歲年輕族群心理健康支持方案」，由大林慈濟醫院、臺中榮總灣橋分院、款待心理諮商所及敬重自我存在心理諮商中心提供服務，或撥打嘉義縣社區心理衛生中心(05)3621150，將有專業人員提供協助。