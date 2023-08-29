嘉義縣「健康天使教育訓練暨聯繫會議」　強化民眾飲食搭配運動

▲ 嘉義縣衛生局長趙紋華(圖左)、 健康促進科長張秝淇(圖右)出席「健康天使、教育訓練暨聯繫會議」培訓課程，提升志工針對運動訓練搭配健康飲食方法之知能 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局為強化民眾對飲食搭配運動的好處，陸續透過「健康天使、教育訓練暨聯繫會議」培訓課程，提升志工針對運動訓練搭配健康飲食方法之知能，嘉義縣衛生局長趙紋華， 健康促進科長張秝淇也到場與各衛生所志工互動，一起運動吃出健康。

▲ 嘉義縣衛生局「健康天使、教育訓練暨聯繫會議」培訓課程於中埔鄉裕民社區樂齡銀髮健身俱樂部，邀請專業教運動訓練 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣衛生局「健康天使、教育訓練暨聯繫會議」8月陸續於新港海瀛社區、東石鄉猿樹社區及中埔鄉裕民社區活動中心分三梯次近百名志工參與，課程對於骨鬆運動訓練、肌少症，及健康運動基本概念及SMARC機臺體驗，肌力健身訓練等地題進行討論。





趙紋華表示，嘉義縣長期推展運動與營養均衡，延緩失能當中營養元素佔了極大比例，衛生所志工分三梯此，29日來到嘉義縣第一座銀髮健身俱樂部(中埔鄉裕民社區)，並邀請《斯尼爾體能工作室》專業教練陳映霖及助教到場指導，讓民眾學習規律運動，及學習正確運動方式，也讓志工分梯參訪及學習可以回到社區與民眾分享。另外，嘉義縣也有社區營養中心可提供相關資訊讓民眾運動搭配餐食，有效運動也可以吃得營養。