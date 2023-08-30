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嘉義縣心衛中心《園藝輔療》　自然花草療癒身心

▲▼ 嘉義縣心理衛生中心推《園藝輔療》 以自然花草療癒自身 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣心理衛生中心推《園藝輔療》 以自然花草療癒自身 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣社區心理衛生中心今(30)日推出園藝輔療課程，心理師與學員互相合作，以植物做為媒介喚醒對生命力的關注，還能在「拈花惹草」的過程舒緩長期累積的心理壓力，今日共有30位民眾熱情參與，課程結束後收穫滿滿。心衛中心指出，園藝輔療可讓民眾在照料植物的過程中，觀察發芽、生長、成熟的狀態，進而了解生命的成長。

▲▼ 嘉義縣心理衛生中心推《園藝輔療》 以自然花草療癒自身 。（圖／嘉義縣政府提供）

課程第一步是挑選植物，讓民眾慢慢打開感官，以觸覺、嗅覺、味覺去感受植物，達到紓解壓力、幫助睡眠、社交改善及提升認知，增加處理情緒壓力的正能量。

▲▼ 嘉義縣心理衛生中心推《園藝輔療》 以自然花草療癒自身 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華說，透過園藝與植物的連結，感受生命長大的意義與成就感。心衛中心在9月還會推出更多的課程，歡迎大家持續關注臉書資訊。

▲▼ 嘉義縣心理衛生中心推《園藝輔療》 以自然花草療癒自身 。（圖／嘉義縣政府提供）

趙紋華進一步指出，壓力必須尋找適當的出口，可運用各項舒壓方式如運動、唱歌、園藝、打鼓，衛福部在8月1日推出15-30歲年輕族群心理健康支持方案，嘉義縣有大林慈濟醫院、中榮灣橋分院、款待心理諮商所及敬重自我存在心理諮商中心提供服務，至今已服務超過38人次，鼓勵年輕族群遇到壓力及無法排解的情緒問題，可運用此方案了解自身。

▲▼ 嘉義縣心理衛生中心推《園藝輔療》 以自然花草療癒自身 。（圖／嘉義縣政府提供）

若民眾需要傾聽及陪伴、心理支持與心理諮詢服務等，歡迎撥打「嘉義縣社區心理衛生中心專線」05-3621150(選到您一一為您)或「衛生福利部24小時免付費安心專線」1925(依舊愛我)，將有專人提供服務。

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