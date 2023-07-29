　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義縣籲民眾防範登革熱　落實「巡倒清刷」四大步驟

▲▼ 嘉義縣提醒颱風過後杜絕登革熱防疫4要點 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣提醒颱風過後杜絕登革熱防疫4要點 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

杜蘇芮颱風侵襲過後，嘉義縣政府呼籲民眾加強巡視住家環境，清洗家園應穿著防水手套及雨鞋，清除堆積垃圾及積水容器避免孳生病媒蚊，如有淹水需清刷後再以漂白水消毒，勤洗手、飲用水和食物煮沸煮熟，勿食用生水、生食導致傳染病上身。

截至昨28日本土登革熱病例已累計703例，其中以台南、雲林最多，嘉縣目前雖無病例，但因位處兩縣市之間，生活圈及工作來往密切。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 嘉義縣提醒颱風過後杜絕登革熱防疫4要點 。（圖／嘉義縣政府提供）

尤其颱風過後更應加強巡視各類盆栽底盤、丟棄的飲料瓶罐、廢棄輪胎及大型帆布紛飛髒亂是否有積水，落實「巡、倒、清、刷」四大步驟，從根源消滅病毒孳生；如要到疫區呼籲穿著淺色長袖衣褲，塗抹經衛福部核可防蚊藥劑，若出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、後眼窩痛及出疹症狀，應立即就醫告知旅遊活動史並減少外出。

▲▼ 嘉義縣提醒颱風過後杜絕登革熱防疫4要點 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華指出，嘉義縣有66家NS1合約醫療院所，通報經檢驗確診者，醫事人員可依傳染病通報獎勵辦法，首例本土個案提供4000元獎勵，境外確診個案每例2500元。

民眾就醫時若告知從東南亞國家返國或國內流行地區旅遊史，可評估優先以NS1快篩試劑檢測輔助診斷，也鼓勵有意願的醫療院所加入快篩合約行列，以利發現更多隱藏個案，減少疫情擴大。

▲▼ 嘉義縣提醒颱風過後杜絕登革熱防疫4要點 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局表示，將不定期查核病媒蚊，如被查有陽性孑孓的孳生源積水容器將開立限期改善單，複查未改善者，將依傳染病防治法開罰3000～15000元。

▲▼ 嘉義縣提醒颱風過後杜絕登革熱防疫4要點 。（圖／嘉義縣政府提供）

ET快訊
快訊／世大運跆拳品勢傳出好成績　文化胡子萱奪銀！
小優被前男友「半軟禁」4個月！　回家直接關鐵門
警政署高層嗆選手「收起台灣國旗」　網洗版：丟臉死了
卡努連一周甩雨　氣象局曝最新預測路徑
狠女持傘「暴打黑狗」　牠被捅到淒厲慘叫
楊勇緯奪本季首面獎牌卻留遺憾　賽後一度哽咽
《想見你》男星突襲吻女歌手　節目急發聲
快訊／雨彈升級！　3縣市豪雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

成大開發可精準遠距治療系統　獲旺宏金矽獎最大獎

「台江阿嬤」挺過風雨　文化局全力搶修九成館舍恢復營運

替國爭光！警政署高層嗆選手「收起台灣國旗」　網洗版：丟臉死了

卡努「從頭頂過」連一周甩雨　有颱風假？氣象局：連海警機率都低

嘉義縣籲民眾防範登革熱　落實「巡倒清刷」四大步驟

台大拼世界排名前50　校長：發展國際頂尖特色研究中心

快訊／雨彈升級！中部3地轟豪雨　11縣市豪大雨特報　

吳淡如自揭「理財黑暗期」　會賺不會理最易被借錢⋯100％有去無回

快訊／國家警報響了！雷雨彈轟2縣市　防雷擊、淹水

快訊／大雷雨開轟台中市！警戒1.5小時　防劇烈降雨

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

郭書瑤愛單身「姐妹萬能要男友幹嘛」　親弟缺錢捲共諜案？..求饒：我心好累！

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

男自製「摩艾大麻巧克力」　為七夕客製化？1顆5千

大谷翔平成史上第一人！　大聯盟首場完封勝+單場雙響砲

聽到要散步懶惰汪秒趴地裝睡！狗姐姐等到氣炸幫爸「合力拖走」

成大開發可精準遠距治療系統　獲旺宏金矽獎最大獎

「台江阿嬤」挺過風雨　文化局全力搶修九成館舍恢復營運

替國爭光！警政署高層嗆選手「收起台灣國旗」　網洗版：丟臉死了

卡努「從頭頂過」連一周甩雨　有颱風假？氣象局：連海警機率都低

嘉義縣籲民眾防範登革熱　落實「巡倒清刷」四大步驟

台大拼世界排名前50　校長：發展國際頂尖特色研究中心

快訊／雨彈升級！中部3地轟豪雨　11縣市豪大雨特報　

吳淡如自揭「理財黑暗期」　會賺不會理最易被借錢⋯100％有去無回

快訊／國家警報響了！雷雨彈轟2縣市　防雷擊、淹水

快訊／大雷雨開轟台中市！警戒1.5小時　防劇烈降雨

快訊／世大運跆拳品勢傳出好成績　文化胡子萱奪銀！

王功水門無法排水...現場驚見「大群發臭死魚」　真相曝光

李多慧興奮中職明星賽初體驗　粉絲買蛋糕提前慶生

營養師公布「14種隱藏高鈉食物」！吃起來不鹹　玉米濃湯也中

大雷雨狂轟台中！路樹壓毀休旅車...無人受傷　太原路一度封閉

陸大咖主持人被控性侵！女子實名拍影片爆料　警調查：精神分裂症

宜蘭上半年新開飯店懶人包！房內享海景第一排　露天風呂看山林

成大開發可精準遠距治療系統　獲旺宏金矽獎最大獎

小優曝被前男友「半軟禁」4個月！　上下班定點接送...回家直接關鐵門

「台江阿嬤」挺過風雨　文化局全力搶修九成館舍恢復營運

生活熱門新聞

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

鳳梨床伴喊告　馮語婷再放話「公開身分」

92億股息入帳！郭台銘親曝要怎麼花

卡努將跨中颱！　最新路徑曝光「觸及台灣北部海面」

午後對流雨開轟！9縣市大雨特報　雨下到入夜

「3碗白飯+炒羊肉」吃完免費！他喊下次不敢了

「卡努」下周升級中颱挺進台灣北邊　雨連下4天！全台中獎

基隆女買內衣1380元→190萬！店員開錯發票慘了

哪一道熱炒料理最代表台灣？網：它秒消失

颱風前「帝爺公蛇」現身　專家：這2個月要注意

國家警報響了！雷雨彈轟2縣市　防雷擊、淹水

雨區擴大！10縣市大雨特報　最新警戒區出爐

空姐給滾燙熱水「害女友受傷」　他控不負責

更多熱門

相關新聞

嘉義市登革熱加碼獎勵NS1快篩服務醫療院所

嘉義市登革熱加碼獎勵NS1快篩服務醫療院所

登革熱疫情持續升溫，為儘早找出隱藏在社區中的個案，阻斷病毒傳播，嘉義市政府鼓勵醫療院所加強通報，並輔以登革熱NS1快篩試劑檢測，繼推行主動通報獎勵金500元禮劵措施後，嘉義市再加碼獎勵執行登革熱NS1快篩並通報之醫療院所，每案可獲得100元禮劵。

孟加拉爆「登革熱」疫情　至少200人死亡

孟加拉爆「登革熱」疫情　至少200人死亡

嘉義縣東石海之夏衛生局強化食安把關

嘉義縣東石海之夏衛生局強化食安把關

登革熱確診+3　雲林縣府籲颱風後速清積水

登革熱確診+3　雲林縣府籲颱風後速清積水

登革熱首例死亡個案在台南

登革熱首例死亡個案在台南

關鍵字：

嘉義縣衛生局登革熱

讀者迴響

熱門新聞

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

36歲爸帶女兒出嫁！網傻：比新郎還帥

男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮他自豪

鳳梨控她「分手後還要錢」　罔腰怒曬截圖證據反擊

日氣象廳：卡努31日轉強颱　接近台灣時間曝

即／躲警追緝衝出交流道　駕駛不治

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

林志玲最新貼文「突PO凸肚照」

不滿大谷挨轟　藍鳥球星：他X的

1度電5.5元！租屋妹「冷氣只吹29度」　房東傻眼了

日男星「節目嗆爆福原愛」！權威律師警告了

瑤瑤分手8個月後「胸前全透膚」前男友反應曝

罔腰對話鳳梨私訊「錄影全上傳」！

自豪公務員領50K！他去完女友家：有夠丟臉

身分證中2碼　火鍋升級藍鑽蝦吃到飽　

更多

最夯影音

更多
ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金
颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面