嘉義縣籲民眾防範登革熱　落實「巡倒清刷」四大步驟

▲▼ 嘉義縣提醒颱風過後杜絕登革熱防疫4要點 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

杜蘇芮颱風侵襲過後，嘉義縣政府呼籲民眾加強巡視住家環境，清洗家園應穿著防水手套及雨鞋，清除堆積垃圾及積水容器避免孳生病媒蚊，如有淹水需清刷後再以漂白水消毒，勤洗手、飲用水和食物煮沸煮熟，勿食用生水、生食導致傳染病上身。

截至昨28日本土登革熱病例已累計703例，其中以台南、雲林最多，嘉縣目前雖無病例，但因位處兩縣市之間，生活圈及工作來往密切。

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尤其颱風過後更應加強巡視各類盆栽底盤、丟棄的飲料瓶罐、廢棄輪胎及大型帆布紛飛髒亂是否有積水，落實「巡、倒、清、刷」四大步驟，從根源消滅病毒孳生；如要到疫區呼籲穿著淺色長袖衣褲，塗抹經衛福部核可防蚊藥劑，若出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、後眼窩痛及出疹症狀，應立即就醫告知旅遊活動史並減少外出。

衛生局長趙紋華指出，嘉義縣有66家NS1合約醫療院所，通報經檢驗確診者，醫事人員可依傳染病通報獎勵辦法，首例本土個案提供4000元獎勵，境外確診個案每例2500元。

民眾就醫時若告知從東南亞國家返國或國內流行地區旅遊史，可評估優先以NS1快篩試劑檢測輔助診斷，也鼓勵有意願的醫療院所加入快篩合約行列，以利發現更多隱藏個案，減少疫情擴大。





衛生局表示，將不定期查核病媒蚊，如被查有陽性孑孓的孳生源積水容器將開立限期改善單，複查未改善者，將依傳染病防治法開罰3000～15000元。