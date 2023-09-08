日相岸田文雄13日「內閣改組」！除2黨內大老　預計大動作換人

▲日本首相岸田文雄目前正在印尼參加東南亞國協峰會。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄預計13日進行內閣改組與自民黨內部的人事調整，其中，副黨魁麻生太郎與幹事長茂木敏充有望繼續留任。除了這2人之外，為了讓內閣陣容帶來新意，不排除會進行人員大幅調整。

根據《讀賣新聞》引述多名內部消息人士報導，茂木至今已當選過10次眾議員，且曾任經濟產業大臣、外務大臣以及自民黨政調會長等職務，同時於2021年11月就任自民黨幹事長，並率領自民黨內部第3大派系「茂木派」（54人），被認為是岸田接班人的有力人選。

對於內閣改組，茂木敏充本人已表態有意進行留任，麻生太郎也親自向岸田文雄推薦讓茂木留任。岸田文雄自身率領的岸田派（45人）為黨內第4大派系，為了政權穩定，勢必需要茂木敏充與領導第2大派系「麻生派」（55人）的麻生太郎的協助。因此岸田經過考量，決定在此次內閣改組中，保留茂木敏充與麻生太郎，藉此力拼在2024年秋天的自民黨大選中再次當選。

岸田文雄目前正在印尼出席東協峰會，並將前往印度參加G20峰會，預計11日回國後隨即展開自民黨臨時會議，進行黨內人事調整。而最快13日上午就會公布自民黨幹部人事調整，當天下午則是進行內閣改組。

據悉，由於政權不穩定，岸田有意大動作調整內閣人事名單，希望能帶來新意，但同時也考慮繼續讓官房長官松野博一與自民黨政調會長荻生田光一擔任要職，以鞏固與安倍派間的合作。