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金正恩訪俄「奢華防彈列車」再出動　20hrs車程享盡龍蝦美酒

▲▼北韓領導人金正恩的綠皮火車。（圖／達志影像／美聯社）

▲金氏家族的奢華防彈裝甲列車。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

北韓最高領導人金正恩最快下周前往海參崴（Vladivostok），與俄羅斯總統普丁會面，可能討論軍售及聯合軍演等議題。外界預期，他很可能遵循金氏家族傳統的出行方式，搭乘超奢華防彈裝甲列車，在20小時車程中，盡情享受美酒、龍蝦等精緻料理與服務。

《美聯社》指出，金正恩自新冠疫情爆發後首次出國訪問，讓人們再度注意到該國領袖傳統的出遊方式。這列綠皮火車不僅是金氏王朝的一部分，也被形容為北韓與世隔絕的象徵。其極盡奢華的風格，更與該國大多數人民的貧困生活形成強烈對比。

▲▼北韓官媒透過紀錄片公開金正恩綠皮專用列車的內部陳設。（圖／達志影像）

▲北韓官媒曾透過紀錄片公開金正恩列車內部陳設。（圖／達志影像）

各界推測，金正恩可能像2019年首度前往海參崴會晤普丁一樣，在列車上度過20小時。根據多次訪問北韓的前俄外交官普里科夫斯基（Konstantin Pulikovsky）回憶，車上可以點到多樣菜色，包括中國菜、韓國菜、日本菜、法國菜等。前領導人金正日要求把活龍蝦等高級食材送上車，還有一箱箱的波爾多與勃艮第葡萄酒，全都來自巴黎。

更重要的是這列火車的安全性。南韓媒體報導，北韓領袖出行時，3列火車車隊同時出發，第一列火車擔任「衝鋒隊」確認鐵路安全性，第二列火車載著領袖及貼身人員，第三列火車則是其他人員搭乘，一共90節特別車廂都有高科技設備，包括安全及通訊系統等，方便元首下達命令或聽取簡報。

金正恩之父金日成非常厭惡飛行，執政17年期間出訪12次左右，幾乎都是坐火車去中國，2011年在一趟火車之旅途中心臟病發身亡。不過，39歲的金正恩有所不同，他少年時期曾在瑞士讀書，2018年至2019年與習近平、川普會面時，也都曾搭乘飛機。

▲▼金正恩光復節（15日）致函給普丁，提起去年朝俄會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019年4月，金正恩也曾搭乘列車前往海參崴，與普丁會面。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，去年叛逃的俄羅斯聯邦警衛局（FSO）前隊長、前工程師卡拉庫洛夫（Gleb Karakulov）透露，自從對烏克蘭發動全面入侵後，普丁如今也避免坐飛機，而是更傾向搭乘特殊裝甲火車出訪。

隨著朝俄與美對抗深化，兩國利益漸趨一致。雖然普丁下周將在海參崴出席東方經濟論壇，但考慮到金氏家族的傳統做法，分析人士認為不太可能出現場邊會談，而是2人單獨峰會。首爾北韓大學院大學（University of North Korean Studies）教授梁茂進（Yang Moo-Jin，音譯）認為，金正恩這次訪俄之旅，可能標誌著峰會外交的重啟，之後或許還會訪問中國，與習近平會面。


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