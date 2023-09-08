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南韓小學教師輕生！遭恐龍家長提告「虐待兒童」　只因管教調皮學生

▲▼近來南韓多名教師因飽受家長惡意投訴和提告、業務量繁重，最後選擇輕生。（圖／達志影像／newscom）

▲近來南韓多名教師因飽受家長惡意投訴和提告、業務量繁重，最後選擇輕生。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從南韓首爾一名年僅23歲的小學女教師在教師輕生後，引發教育界呼籲社會省思「教權低落」的檢討聲浪，此後傳出多名教師相繼以極端方式結束生命，當中包括一名來自大田的小學女教師，該名女教師只因管教毆打同學的學生，便遭家長惡意投訴虐待兒童，儘管她曾向教育當局求援，卻屢遭忽視。

根據《韓聯社》、《News1》，大田教師勞動組合（工會）今日（8）指出，大田廣域市儒城區一名40多歲的女教師A某本月5日試圖在住家以極端方式輕生，返回住家的丈夫發現妻子已經失去意識，儘管該名女教師被送往醫院接受緊急治療，卻仍於昨日（7）晚間6時撒手人寰，其實她生前擁有近20年的教學資歷。

女教師的丈夫受訪時透露，其實妻子生前飽受家長惡意投訴所苦。他指出，妻子A某從2019年起開始擔任國小一年級的班導師，然而擁有近20年教學資歷、從不輕易抱怨學生難教的她，卻開始抱怨「班上學生很難教」，因為班上開始出現多名調皮搗蛋的學生、愛投訴教師的家長，且這些家長幾乎都和他們住在同一個社區。

他表示，妻子只要在社區內和這些恐龍家長們擦肩而過，就會感到心驚膽顫。2019年，A某更遭到恐龍家長提告「虐待兒童」，而提告理由，竟然只因A師在中午用餐時間阻止其中一名學生毆打同學，便遭家長提告施加「情緒虐待」。

▲▼南韓全國教師4日至國會大路前舉行集會，在「49祭」要求伸張教師權利，多地學校暫停授課。（圖／CFP）

▲南韓全國教師4日至國會大路前舉行集會，在「49祭」要求伸張教師權利，多地學校暫停授課。（圖／CFP）

女教師丈夫痛訴，他妻子以為遭到恐龍家長提告後，校方會啟動保護教師的機制，然而校方、教育廳全都袖手旁觀，一年多以來他們只能在其他教師同事的協助下，尋找辯護律師應對訴訟。

他說明妻子的近況，妻子被判定「無嫌疑」後，也申請轉校任職，原以為妻子憂鬱已經好轉，然而最近發生首爾市瑞草區瑞二國小23歲女教師在教室輕生的事件，更是勾起妻子的痛苦回憶，儘管妻子並未缺席該名教師的悼念活動，甚至請病假出席4日的抗議活動，但妻子仍心灰意冷表示，「（教師所經歷的霸凌）沒有任何改變」。

根據韓媒《京鄉新聞》，依照南韓現行兒童虐待犯罪處罰法規定，若教師遭人投訴虐待兒童，則校長應該立即向司法機關通報，同時遭提訴的教師必須停止繼續上課、甚至可能得面臨被解除職務的危機，以求隔開受害兒童和加害教師，不過近年來許多家長濫用權利提告教師，使得許多用心執教的教師深受其害，而最後被法院判定有罪的教師比率僅占1.5%。

韓國教員團體總聯合會曾於今年1月針對5520名幼稚園、國小、國中、高中教師進行調查，發現高達77.0%的教師擔憂自己會被學生家長投訴「虐待兒童」，至於回答曾遭到投訴虐待兒童、或曾目睹其他教師同仁遭投訴虐待兒童的比率則達47.5%。

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