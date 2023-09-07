他湖邊拍獨照「身旁多一個人」靈異照瘋傳！　網驚：拍攝者小心

▲ 照片中右邊是蕎麦，左邊卻多出一個人影，令蕎麦忍不住想問「是誰？」。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
相傳農曆7月會有水鬼抓交替，因此將戲水視為禁忌。日本一名網友近日就遇上一起詭異事件，在網路上引發討論，因為他站在湖邊拍下一張獨照，事後一看照片卻發現多了一個人，引發網友熱議撞鬼、被附身、遇上外星人或是相機故障等可能性。
ずっと開けた場所で一人で湖見てたのに、湖上で船に乗ってる友達から送られてきた写真に私以外の誰かが写ってて今発狂 pic.twitter.com/hkpC3sjkBS— 蕎麦 (@Bibliophile_ykr) September 1, 2023
日媒ねとらぼ報導，網友「蕎麦」1日在社群網站X（原稱推特）PO出照片說明，他一個人站在湖邊眺望湖面時，請友人從船上幫他拍照，收到的照片上卻多出一個散發出白光的人影，看起來彷彿是從湖面上長出來的，但湖邊分明只有他一個人。
蕎麦發文寫道，湖邊視野很開闊，如果身邊有人的話不可能沒有看見，但他完全沒有看到別人。拍下照片的友人卻聲稱，蕎麦當時「不是一個人」，身邊確實有個人影，只有距離最近的蕎麦看不見。他為此二訪這座湖，坐船到對岸實驗，卻沒有再遇上相同狀況，周圍也沒有任何看起來像人影或會反光的物體。
這則貼文至今累積近300萬次觀看，1.4萬次轉發，網友紛紛發文討論，有人認為是光影在水中折射所形成，也有人提出撞鬼或外星人的可能性，「那個人影是面向拍攝者的欸，比起蕎麦，拍攝者比較危險吧？」、「你被附身了吧」、「可能是鏡頭上有水滴造成的」、「可能是外星人和他交談後把他的記憶消除」、「那個人形看起來是在湖面上，不是岸邊」。
讀者迴響