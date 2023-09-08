鴛鴦颱風今登陸日本！「致災性豪雨」砸關東　恐怖山崩畫面曝

▲鴛鴦預計8日晚間登陸日本。（圖／日本氣象廳）
記者王佩翊／編譯
颱風「鴛鴦」目前仍位於日本關東南方海域，根據預測最快8日晚間就會從靜岡縣登陸日本，並穿越關東地區，為東海、關東以及東北地區帶來猛烈的「致災性大雨」。
▲▼千葉災情尤為慘重，目前已經多處淹水。（圖／翻攝自推特，下同）
日本氣象廳指出，鴛鴦8日上午9時位在靜岡縣御前崎市南南西190公里處，以極為緩慢的速度往北方移動，中心位置為北緯33度、東經137.4度，中心氣壓996百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺。
儘管鴛鴦還未登陸日本，但帶來的強烈雨勢已經使得千葉縣茂原市的山區出現山崩。
千葉県茂原市の大雨で山崩れが発生した。#茂原市 #千葉県 #大雨 #台風13号 #線状降水帯 pic.twitter.com/5Z8CVcG1CT— 烏龍 (@tatstory) September 8, 2023
根據預測路徑，鴛鴦8日晚間會極度接近東日本地區，有望從靜岡縣登陸日本，隨後穿越關東地區，並在9日威力減弱，在宇都宮市周遭轉為熱帶低氣壓。受此影響，鴛鴦將會為整個關東地區至東北地區帶來極大雨勢。
伊豆群島與千葉縣有可能出現線狀雨帶，伊豆諸島的雨勢將會持續到8日上午，而東海地區與甲信地區則會持續到下午，關東南部雨勢將延續到傍晚，而關東北部則會持續到今晚。
宮城縣因颱風與暖濕空氣雙重影響，8日晚間至9日上午將會出現猛烈雷雨，部分地區最大時雨量達50毫米，至9日中午12時以前的最大24小時累積雨量則有可能來到150毫米。
JR東日本東北本部宣布，受到鴛鴦影響，8日晚間至9日部分列車將會停駛或是延誤。其中，關東地區預計8日晚間下班通勤時間影響最甚。
【千葉県市原市の養老川が氾濫】— 事件速報 (@tokyoaccident) September 8, 2023
ーー市原市は大雨・洪水警報発令中ー
養老川が氾濫しています。養老川は氾濫危険水位である6.2mを1m以上超過しており、付近一帯は冠水しています。付近を走る小湊鐵道は運転見合わせとなっています。#台風の影響 #台風13号 #氾濫 #水防団pic.twitter.com/YNOAvVurzt
千葉市357号線海になってる、、、#台風13号 #千葉#冠水 pic.twitter.com/HydkbnQQ9v— Masa(渡邊雅也) (@ms927w) September 8, 2023
【現地の様子】#注意喚起 大雨で道路冠水してる千葉県鴨川市・市原市・大多喜町の様子 土砂崩れ一時通行止め #国道297号 が洪水状態9月8日 #千葉 #鴨川 #市原 #大多喜 #台風13号 #台風被害 : 事件事故・災害速報ニュース https://t.co/lfDUAPn276 #NHK #交通情報 #市原市 pic.twitter.com/HsCetpBtrQ— 災害火災画像速報ニュース2 (@Gt8VUlzRG7buafO) September 8, 2023
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