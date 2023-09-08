鴛鴦颱風今登陸日本！「致災性豪雨」砸關東　恐怖山崩畫面曝

▲鴛鴦預計8日晚間登陸日本。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

颱風「鴛鴦」目前仍位於日本關東南方海域，根據預測最快8日晚間就會從靜岡縣登陸日本，並穿越關東地區，為東海、關東以及東北地區帶來猛烈的「致災性大雨」。

▲▼千葉災情尤為慘重，目前已經多處淹水。（圖／翻攝自推特，下同）

日本氣象廳指出，鴛鴦8日上午9時位在靜岡縣御前崎市南南西190公里處，以極為緩慢的速度往北方移動，中心位置為北緯33度、東經137.4度，中心氣壓996百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺。

儘管鴛鴦還未登陸日本，但帶來的強烈雨勢已經使得千葉縣茂原市的山區出現山崩。

根據預測路徑，鴛鴦8日晚間會極度接近東日本地區，有望從靜岡縣登陸日本，隨後穿越關東地區，並在9日威力減弱，在宇都宮市周遭轉為熱帶低氣壓。受此影響，鴛鴦將會為整個關東地區至東北地區帶來極大雨勢。

伊豆群島與千葉縣有可能出現線狀雨帶，伊豆諸島的雨勢將會持續到8日上午，而東海地區與甲信地區則會持續到下午，關東南部雨勢將延續到傍晚，而關東北部則會持續到今晚。

宮城縣因颱風與暖濕空氣雙重影響，8日晚間至9日上午將會出現猛烈雷雨，部分地區最大時雨量達50毫米，至9日中午12時以前的最大24小時累積雨量則有可能來到150毫米。

JR東日本東北本部宣布，受到鴛鴦影響，8日晚間至9日部分列車將會停駛或是延誤。其中，關東地區預計8日晚間下班通勤時間影響最甚。