爆乳媽狂嗆…賓士爸怒交影片檢舉了！警初判「3項違規」罰鍰曝光

▲賓士爆乳媽逆向被po網爆料。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹一名開著賓士的爸爸因不滿另名開著賓士的爆乳媽逆向開到幼兒園門口，便上前指正，雙方因此發生口角，這名父親更站在車前阻擋爆乳媽離去，爆乳媽見狀則是開車要撞該名父親，影片曝光後掀起熱議。警方透露，當事人已將違規影片交給警方進行檢舉，初判有3項違規，最高共計可開罰5千6百元罰鍰，將依法製單。

賓士爸事發後，氣得將影片PO到臉書社團「新竹爆料公社」，痛批「社會上就是有這種人，逆向停車完全將幼兒園的孩童安全置於不顧，昨日這位太太的先生也是這樣逆向停車，好心提醒她先生這樣是不正確的行為，今日換太太變本加厲，還說她故意的，說我好幾次（也才昨天看不下去跟她先生講一次），要我叫警察來，開車撞我，還沒等警察來就跑了。」

▲疑賓士爆乳媽本尊現身回嗆，「撞死你了是嗎」。（圖／翻攝新竹爆料公社）

而爆乳媽則不甘示弱在IG限時動態上嗆聲，「我逆向我錯，但你可以告知，而不是講話用嗆的，好笑，自己肉身過來硬要擋我車，當大家眼瞎了喔，逆向你可以檢舉沒關係，你捶我車踹我車那你怎麼不說，再來自己刻意讓我撞，我有什麼好不敢承認的」。

▲新竹賓士爆乳媽IG照曝光 。（圖／當事人授權提供）

針對這起事件，新竹市樹林頭派出所表示，當事人已將網路的影片提供給警方進行檢舉，將依交通違規的部分進行釐清。警方初步判定，爆乳媽可能因「不依規定使用方向燈」開罰1千2百至3千2百元罰緩；「不依規定駛入來車道」，開處6百至1千8百元罰緩；「不依順行方向臨時停車」開處3百至6百元罰緩，共計最高可開罰5千6百元。

至於並排停車部份，警方表示，因為在影片中，爆乳媽逆向駛入時，最外側的黃線旁仍有2台機車，因此不構成併排停車違規。