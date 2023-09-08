　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爆乳媽狂嗆…賓士爸怒交影片檢舉了！警初判「3項違規」罰鍰曝光

▲▼賓士爆乳媽逆向被po網爆料　疑本尊回嗆「撞死你了嗎」。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲賓士爆乳媽逆向被po網爆料。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹一名開著賓士的爸爸因不滿另名開著賓士的爆乳媽逆向開到幼兒園門口，便上前指正，雙方因此發生口角，這名父親更站在車前阻擋爆乳媽離去，爆乳媽見狀則是開車要撞該名父親，影片曝光後掀起熱議。警方透露，當事人已將違規影片交給警方進行檢舉，初判有3項違規，最高共計可開罰5千6百元罰鍰，將依法製單。

▲▼賓士爆乳媽逆向被po網爆料　疑本尊回嗆「撞死你了嗎」。（圖／翻攝新竹爆料公社）

賓士爸事發後，氣得將影片PO到臉書社團「新竹爆料公社」，痛批「社會上就是有這種人，逆向停車完全將幼兒園的孩童安全置於不顧，昨日這位太太的先生也是這樣逆向停車，好心提醒她先生這樣是不正確的行為，今日換太太變本加厲，還說她故意的，說我好幾次（也才昨天看不下去跟她先生講一次），要我叫警察來，開車撞我，還沒等警察來就跑了。」

▲▼賓士爆乳媽逆向被po網爆料　疑本尊回嗆「撞死你了嗎」。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲疑賓士爆乳媽本尊現身回嗆，「撞死你了是嗎」。（圖／翻攝新竹爆料公社）

而爆乳媽則不甘示弱在IG限時動態上嗆聲，「我逆向我錯，但你可以告知，而不是講話用嗆的，好笑，自己肉身過來硬要擋我車，當大家眼瞎了喔，逆向你可以檢舉沒關係，你捶我車踹我車那你怎麼不說，再來自己刻意讓我撞，我有什麼好不敢承認的」。

▲▼ 新竹爆乳媽 。（圖／當事人授權提供）

▲新竹賓士爆乳媽IG照曝光  。（圖／當事人授權提供）

針對這起事件，新竹市樹林頭派出所表示，當事人已將網路的影片提供給警方進行檢舉，將依交通違規的部分進行釐清。警方初步判定，爆乳媽可能因「不依規定使用方向燈」開罰1千2百至3千2百元罰緩；「不依規定駛入來車道」，開處6百至1千8百元罰緩；「不依順行方向臨時停車」開處3百至6百元罰緩，共計最高可開罰5千6百元。

至於並排停車部份，警方表示，因為在影片中，爆乳媽逆向駛入時，最外側的黃線旁仍有2台機車，因此不構成併排停車違規。

ET快訊
快訊／雨區擴大！　10縣市大雨特報
快訊／賓士爆乳媽被檢舉了！　警初判罰鍰曝光
大直民宅倒塌前「早貼公告」內容曝！　住戶1句話洩無奈
基泰黑歷史曝！　涉吸金上億、找黑衣人強拆
LIVE／大直民宅坍塌現場！13秒1F變B1傳暴裂魔音　基泰
王鴻薇被爆70天內收基泰2筆政治獻金！　怒回應了
快訊／4縣市大雨特報！　一路下到晚上
快訊／範圍擴大！　影響棟數增至7棟
快訊／搶攻年輕人選票！　侯友宜提2主張：基本薪資逐年達33K

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中科院3員工洩漏規格「大陸產品冒充台灣貨」　桃檢3罪起訴11人

爆乳媽狂嗆…賓士爸怒交影片檢舉了！警初判「3項違規」罰鍰曝光

無良淫父伸狼爪全家包庇...國二女兒「要原諒爸爸」　法官仍重判

最貴香氛蠟燭藏400萬安毒！闖關返台開心喝喜酒　溯源起訴7人

大直民宅塌陷！基泰自稱「營建資優生」曾害鄰漏水龜裂賠償69萬

婆媳吵架瞎扯「家中煞氣重有鬼」　她隔空祭改騙走66萬

基泰建設黑歷史曝！涉吸金上億、黑衣人強拆　保證買回卻搞詐騙

吹到發爐！高雄今年20+起冷氣機火警「多是室外機」　消防曝3關鍵

19歲男自稱「在球場聊天被砍」！犯嫌到案了　背後原因曝光

闖幼兒園審問學童遭免職　前檢察官控媒體「犯罪組織強盜罪」

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

男大生被撞斃「2駕駛說法曝」　父悲嘆：後車不撞他就不會死

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

老柴犬趴在車道上一臉呆滯　徐文良心疼救起：帶你回家

19縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

中科院3員工洩漏規格「大陸產品冒充台灣貨」　桃檢3罪起訴11人

爆乳媽狂嗆…賓士爸怒交影片檢舉了！警初判「3項違規」罰鍰曝光

無良淫父伸狼爪全家包庇...國二女兒「要原諒爸爸」　法官仍重判

最貴香氛蠟燭藏400萬安毒！闖關返台開心喝喜酒　溯源起訴7人

大直民宅塌陷！基泰自稱「營建資優生」曾害鄰漏水龜裂賠償69萬

婆媳吵架瞎扯「家中煞氣重有鬼」　她隔空祭改騙走66萬

基泰建設黑歷史曝！涉吸金上億、黑衣人強拆　保證買回卻搞詐騙

吹到發爐！高雄今年20+起冷氣機火警「多是室外機」　消防曝3關鍵

19歲男自稱「在球場聊天被砍」！犯嫌到案了　背後原因曝光

闖幼兒園審問學童遭免職　前檢察官控媒體「犯罪組織強盜罪」

建地滲水3月「水費比電費貴千元」！大直住戶控建商：拍個照就走

微風廣場x微風南京「靚粉寵愛週年慶」精品滿1萬送1萬　10萬元機票花6千就到手

U18／日本扣倒波多黎各　中華若勝荷攜手晉級冠軍戰

「精神的家園」劉高興個展　虛擬實境讓參觀者身臨其境

新北金山清水溪護岸延伸300米　採砌石法兼顧美觀及防洪

「6次爆裂聲」後建物陷落　學者詳解：Ｈ型鋼逐根折斷

快訊／雨區擴大！10縣市大雨特報　嚴防雷擊、強陣風

在外操作金融APP最怕個資外洩！行動資安風險四大重點一看就懂

走路去醫院「半路突然迷路」　潮州警民助94歲婦平安返家

中科院3員工洩漏規格「大陸產品冒充台灣貨」　桃檢3罪起訴11人

社會熱門新聞

大直住戶怒：8個月沒人理我們

即／台中KTV兇殺！18歲男無命跡象

即／北市民宅「傾斜」發出碎裂聲　夫妻抱小孩逃離

民宅「1樓變地下室」住戶夜宿實踐大學

大直民宅陷入地！一樓被吞掉畫面曝

即／道明中學操場、圍牆裂出巨縫　現場畫面曝光

男童突開門衝下車　遭車撞上命危

即／台中KTV「2人遭砍」！　18歲男送醫不治

「基泰工地」現場　制高點直擊

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

大直工地倒塌擴大！平路隆起變斜坡

車廂團康歡唱卡拉OK　自強號變遊覽車

大直民宅下陷被吞沒　前後比對圖曝光

即／剛喊：店家要小心　孫生母又順手牽羊被判6月

更多熱門

相關新聞

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

新竹一名開賓士的爆乳媽媽，6日為了接送幼兒園的孩子上課方便，逆向開到幼兒園門口，與另名家長爆發口角，雙方互相透過網路叫罵。對此，賓士媽連發IG限時動態，除了指控男子有先敲她的車之外，同時澄清網路上傳的半裸刺青照不是她，「再給我亂帶風向沒關係，到時候拿你媽媽的骨灰罈，把骨頭拿出來讓你當潔牙骨」。

獨／賓士爆乳媽IG照曝　反控男駕駛拳頭捶車

獨／賓士爆乳媽IG照曝　反控男駕駛拳頭捶車

房東掛保證台電計費！她入住傻眼「1度電超吸血」

房東掛保證台電計費！她入住傻眼「1度電超吸血」

南警舉發39件違規遏阻噪音車

南警舉發39件違規遏阻噪音車

三寶大媽闖紅燈遭攔　暴走罵警是賤民

三寶大媽闖紅燈遭攔　暴走罵警是賤民

關鍵字：

賓士爆乳媽爆乳媽檢舉影片違規罰金

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

大直住戶怒：8個月沒人理我們

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

即／台中KTV兇殺！18歲男無命跡象

大直公寓1F變B1　基泰大直惹禍　賣到144萬／坪

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

驚吐「柯佳嬿懷孕」！坤達回應了

大直居民擴大疏散　房屋傾斜「初步判定原因」曝

即／北市民宅「傾斜」發出碎裂聲　夫妻抱小孩逃離

夫搞上親媽！妻曝他身分：該叫你爸？

更多

最夯影音

更多
大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光
木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面