三寶大媽闖紅燈！被警抓包竟脫口罵「你是賤民」...脫序畫面曝

記者黃宥寧、邱中岳／台北報導

移動式神主牌？北市大同區李姓婦人欲穿越重慶北路1段與天水路交叉路口，見紅燈亮起，仍強行闖越，全程遭警目睹。盤查身份時，李婦不但不配合，還情緒失控辱罵曾姓員警：「你就是賤民」，當場慘遭逮捕，甚至將簡姓員警開單機背帶扯斷。士林地檢署偵結，依妨害公務等罪將她起訴。

▲北市大同區李姓婦人步行違規闖紅燈遭警攔竟惱羞暴走罵警是「賤民」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

今年4月13日上午8時左右，李姓婦人貪圖方便違規闖越行人穿越道，經巡邏丁姓、簡姓員警目睹攔查，要求她提供身分證字號查驗，但李婦不願配合，二名員警隨即聯繫曾姓員警到場支援。

豈料，李女仍甩態反問曾警：「你先告訴我身分證啊」，曾警回：「我是警職，我為什麼要告訴妳」，李婦聽到這直接對曾姓員警脫口罵：「那你就是賤民」，曾警滿頭疑問回：「你罵我？」，李婦依然故我說：「沒有啊！我是說陳建民副總統啊」。

警方當場將李婦逮捕帶上警用巡邏車，李婦期間卻極力反抗，徒手猛拉扯簡警所配戴大同分局配發的開單機背帶，導致背帶斷裂，自己手指也見血。

警詢、偵查時，李婦承認不願提供給警察身分證字號，且有對曾姓員警稱「賤民」，也有拉斷開單機背帶；曾姓員警證述指出，3名員警不斷要求李出示身分證件遭拒，且不斷閃躲，甚至被罵賤民。

檢方根據證人證述、路口監視器光碟、密錄器等，認李婦違規闖越馬路、不願配合盤查身份，依侮辱公務員、毀損公務員職務上掌管物品等4罪，建請法院從一重毀損公物員職務上掌管物品罪論斷。