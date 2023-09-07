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社會 社會焦點 保障人權

獨／賓士爆乳媽IG照曝！認了「我逆向我錯」　控男駕駛踹車怎不說

記者劉人豪／新竹報導

新竹一名父親不滿另一名開著賓士的爆乳媽媽，為了接送幼兒園的孩子上課方便，逆向開到幼兒園門口，雙方下車爆發口角，而爆乳媽還開車「輕撞」該名父親嗆聲「自己要站在我車前面，可憐。」影片曝光後引發熱議。而這名爆乳媽也在IG發文，坦承逆向是她的錯，但強調「逆向你可以檢舉沒關係，你捶我車踹我車那你怎麼不說」。

▲▼ 新竹爆乳媽 。（圖／當事人授權提供）

▲▼ 。（圖／）

▲爆乳媽控訴「逆向你可以檢舉沒關係，你捶我車踹我車那你怎麼不說」。（圖／當事人授權提供）

該名父親在臉書社團「新竹爆料公社」分享影片，並痛批「社會上就是有這種人，逆向停車完全將幼兒園的孩童安全置於不顧，昨日這位太太的先生也是這樣逆向停車，好心提醒她先生這樣是不正確的行為，今日換太太變本加厲，還說她故意的，說我好幾次（也才昨天看不下去跟她先生講一次），要我叫警察來，開車撞我，還沒等警察來就跑了。」

▲▼賓士爆乳媽逆向被po網爆料　疑本尊回嗆「撞死你了嗎」。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲新竹一名女子因逆向與人發生糾紛。 （翻攝新竹爆料公社）

而該名媽媽則在IG發文反擊說，「我逆向我錯，但你可以告知，而不是講話用嗆的，好笑，自己肉身過來硬要擋我車，當大家眼瞎了喔，逆向你可以檢舉沒關係，你捶我車踹我車那你怎麼不說，再來自己刻意讓我撞，我有什麼好不敢承認的」。

▲▼ 新竹爆乳媽 。（圖／當事人授權提供）

▲▼ 。（圖／記者）

▲新竹爆乳媽發文反擊，說沒有不承認逆向。（圖／當事人授權提供）

《ETtoday新聞雲》私訊詢問爆乳媽是否有車損，她表示到現在都沒出門、也沒看，剛好行車紀錄器也壞了「反正我已經在崩潰邊緣了，我也不知道怎麼去思考」，但強調對方有砸她車子。而該名爆乳媽，當天除穿著粉色小洋裝送小孩上課，平時在IG上也常常分享火辣美照，除了穿低胸露北半球外，也不乏許多泳裝清涼照。

▲▼ 新竹爆乳媽 。（圖／當事人授權提供）

▲▼ 新竹爆乳媽 。（圖／當事人授權提供）

▲新竹爆乳媽常在IG上分享美照。（圖／當事人授權提供）

兩人的爭執在網路上引起討論，也引起警方的留言，轄區樹林頭派出所表示，獲報後即派員趕往現場，惟警方到場已無影片內違規之行為，若認有相關權益受損部分可至派出所循報案程序處理。

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