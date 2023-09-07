新竹賓士媽被傳「半裸刺青照」氣炸：亂帶風向就拿你媽骨灰罈

▲新竹賓士媽。（圖／翻攝賓士媽IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹一名開賓士的爆乳媽媽，6日為了接送幼兒園的孩子上課方便，逆向開到幼兒園門口，與另名家長爆發口角，雙方互相透過網路叫罵。對此，賓士媽連發IG限時動態，除了指控男子有先敲她的車之外，同時澄清網路上傳的半裸刺青照不是她，「再給我亂帶風向沒關係，到時候拿你媽媽的骨灰罈，把骨頭拿出來讓你當潔牙骨」。

賓士媽先在IG發文說「我逆向我錯，但你可以告知，而不是講話用嗆的，好笑，自己肉身過來硬要擋我車，當大家眼瞎了喔，逆向你可以檢舉沒關係，你捶我車踹我車那你怎麼不說，再來自己刻意讓我撞，我有什麼好不敢承認的」，並表示已有目擊證人聯繫她。

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▲賓士媽澄清她不是網傳的半裸女、找到事件目擊者。（圖／翻攝賓士媽IG）



目擊者表示，「我有看到妳開到他車旁，確實他有敲妳車，可是我不確定是不是妳要撞他，他才防禦敲引擎蓋的」，而賓士媽也回應，「我根本沒有要撞他，重點我還煞車，問他幹嘛砸我車，如果我真的想撞他，我一定不會煞車的」。

賓士媽將對話PO出並向網友喊話，「有目擊證人啦，再說沒有敲我車啊，一群傻逼跟風」、「真相總是會水落石出」、「你們那些臭酸民被打臉吧，人家就有目擊證人了，再說沒弄我的車啊，你才打自己的臉」。

另外，賓士媽發現有人在網路聲稱一名半裸刺青女是她，氣得她發文澄清，「還有這個人不是我，你們再給我亂帶風向沒關係，到時候拿你媽媽的骨灰罈，把骨頭拿出來讓你當潔牙骨」。