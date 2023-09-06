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機動「寧靜專案」聯合稽查　南警舉發39件違規遏阻噪音車

▲台南市警二分局聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，5日晚上於中西區民生路2段段協進國小前執行「環警監聯合稽查」專案勤務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警二分局聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，5日晚上於中西區民生路2段段協進國小前執行「環警監聯合稽查」專案勤務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，5日晚上6時至10時，於中西區民生路2段段協進國小前執行「環警監聯合稽查」專案勤務，展現全區執法強度，強力取締噪音車、改裝車違規及擾民情形，4小時共計舉發違規 39 件。

▲台南市警二分局聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，5日晚上於中西區民生路2段段協進國小前執行「環警監聯合稽查」專案勤務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

二分局指出，民眾經常反映於市區有改裝噪音車出沒，尤其是中西區民生路2段沿線，車輛行經排氣管噪音巨大，特別擾人清靜，嚴重影響市民安寧生活及周邊道路交通安全。本次「環、警、監聯合稽查」專案勤務，除集合各主管機關之專業，針對改裝車燈(LED、HID)、設高音喇叭、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規取締外。

▲台南市警二分局聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，5日晚上於中西區民生路2段段協進國小前執行「環警監聯合稽查」專案勤務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次主動攔查檢驗，共開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛 38 件、第21條無照駕駛1件、通報改裝排氣管噪音車輛3件；另2023年迄今已針對相關改裝車輛攔查蒐證並通報環保局、監理站實施召回檢驗達519輛；另針對擅自改裝汽車設備違規依照道路交通管理處罰條例第16、18 條舉發開罰計151件。

▲台南市警二分局聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，5日晚上於中西區民生路2段段協進國小前執行「環警監聯合稽查」專案勤務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

二分局表示，不當改裝車體、電氣設備，可能導致車輛安全結構減弱，而危及自己及其他用路人的安全。依道路交通管理處罰條例第18條，可處新台幣2400元以上9600元以下之罰鍰，並責令檢驗。而改裝排氣管之部分，除違反「噪音管制法」，另亦可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、第43條，最重可處新台幣6000元以上36000元以下之罰緩。

▲台南市警二分局聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，5日晚上於中西區民生路2段段協進國小前執行「環警監聯合稽查」專案勤務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站https://noisecar.epa.gov.tw檢舉，經查證屬實者將通知車輛到檢，第二分局亦將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，並轉由相關權責機關召回檢驗，以有效遏止改裝車輛。

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