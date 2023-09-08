竹蜻蜓效應！低壓渦漩隨時游擊　午後轟劇烈暴雨

▲今明兩天午後仍有局部大雷雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風殘存的低壓渦漩，讓香港面臨當地破紀錄豪大雨，傳出嚴重災情，中央氣象局表示，今明兩天(8~9日)台灣仍受低壓帶影響，東北風和西南風兩股風效應就像竹蜻蜓，容易讓低壓帶渦漩系統發展起來，午後易有短延時豪大雨，台灣附近有小型渦漩系統，移動到哪就會帶來明顯降雨。

氣象局預報員謝佩芸表示，今明兩天台灣仍在低壓帶影響，大氣環境相當不穩定，各地易出現短暫陣雨和雷雨，尤其中午過後，可能出現局部短延時豪大雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝佩芸說明，台灣目前位廣大低壓帶範圍內，台灣北側吹東北風，南側吹偏西南風，這兩股風效應就向竹蜻蜓一樣，容易讓低壓帶的渦漩系統發展起來，渦漩系統影響台灣降雨情況。受北邊鴛鴦颱風和海葵殘留雲系影響，低壓帶範圍內水氣多，香港附近也有明顯雲系存在，也因此昨天和今天(7~8日)香港出現當地破紀錄豪大雨。

至於對台灣天氣影響，謝佩芸表示，低壓帶內水氣多，台灣附近對流雲系也很多，白天不少地方雖今天白天處於沒有下雨，但水氣和對流雲系都在附近，整體天氣不穩定，中午過後熱力作用加強下，降雨明顯，各地都有短暫降雨機會，尤其中南部和山區中午過後可能出現短時大雨或豪雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

謝佩芸提醒，明天低壓帶還在台灣附近，雖往南移動，但天氣仍不穩定，低壓帶內容易有渦漩系統發展，台灣附近也會有比較小型渦漩系統，移動到哪就會帶來明顯降雨；周六只有桃園以北和宜蘭空氣乾燥，新竹以南各地水氣偏多，中南部和東南部留意降雨情況明顯，中午過後有明顯午後局部豪大雨；周日(10日)水氣雖較為減少，但周日仍有水氣，天氣不穩定，北部降雨少一點，中南部仍有降雨。

謝佩芸表示，周末仍有降雨，午後雷陣雨常在山區發生，有溪水暴漲可能，另連日山區降雨，土石含水量高，後續可能有坍方、落石、局部土石流風險。

氣象粉專「觀氣象看天氣」也指出，低壓渦漩接近，明天(9日)中南部留意劇烈雨勢，昨晚一直到現在香港、廣州附近持續出現破紀錄的強降雨，就是類似這種低壓渦旋惹的禍。

「觀氣象看天氣」表示，明天在台灣海峽也會有低壓渦漩生成並逐漸接近台灣，西南風也會隨之增強，會有更多的水氣移進台灣，雖然降雨的強度應該不致於像香港如此誇張，但仍須嚴防局部較劇烈的雨勢，另外今天午後的西北雨也會很猛，也要留意一下。