今天還有劇烈雨勢！大雷雨午後轟半個台灣　炸到入夜

▲今午後仍要嚴防局部大雷雨。（圖／天氣風險公司）

記者李姿慧／台北報導

今受低壓帶影響，各地有短暫陣雨，中部、南部和花東午後降雨強度較高，可能有局部大雷雨且將延續到入夜後；周末北部、宜蘭轉短暫陣雨，不過中南部及花東有可能在午後和夜間都有局部大雨；下周天氣可能轉趨穩定，不過仍待周末觀察。

天氣風險公司分析師歐宗學表示，今天(8日)大氣環境仍受低壓帶影響，台灣還是處在南北風交界，雖各地都有降雨機會，不過北部大致都在東北風環境中，天氣形態跟昨天(7日)相同，降雨強度較低，中南部、花東地區則仍在不穩定區域，午後仍可能有局部大雷雨，而且雨勢還是有機會延續到入夜以後。

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歐宗學表示，周末期間(9日~10日)台灣東方到東北方海面有低壓發展活動，原先預期會帶來北風環境使台灣整體天氣穩定許多。不過新的預報看起來低壓發展位置及強度仍有相當不確定性，如果強度較低且距離較遠，則北風強度可能仍然不足，使得不穩定區域還是停留在台灣上空，而非如先前預期南移至巴士海峽，預估北部、宜蘭天氣大致會如先前預期轉為迎風面短暫陣雨。

周末中南部以及花東在最差的情況下，可能還是類似最近幾天不穩定天氣，在午後到夜間都還是有局部較大雨勢機會。

下周天氣可能轉為穩定天氣，歐宗學表示，下周的天氣跟周末連動，目前看仍然是比較穩定的型態，各地多雲到晴，北東部有局部迎風面降雨，中南部及各地山區午後還是有局部短暫陣雨機會。不過近期天氣預測的不確定性會比較高，實際狀況如何還要觀察周末兩天預報是否再發生變化。