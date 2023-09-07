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台南「豪雨彈狂炸大淹水」4條地下道封閉　26座抽水站全力運轉

▲▼台南「豪雨彈狂炸大淹水」4條地下道封閉　26座抽水站全力運轉。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

▲台南7日晚間被豪雨彈狂炸，多處淹水。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中央氣象局針對17縣市發布豪大雨特報，因低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。其中，台南因多處豪大雨而出現淹水情況，台南市長黃偉哲也發文提醒多處淹水，目前已拉封鎖線。

黃偉哲7日晚間發文表示，目前台南多處地區都處於大雨，市民朋友務必減速慢行，注意安全。沿海行政區七股以南到安平，對流系統很強，時雨量可能達60-80毫米，預計晚上8時以後才有可能減緩。

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▲▼台南「豪雨彈狂炸大淹水」4條地下道封閉　26座抽水站全力運轉。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

▲▼台南目前有4條地下道封閉，26座抽水站全力運轉。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

▲▼台南「豪雨彈狂炸大淹水」4條地下道封閉　26座抽水站全力運轉。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

黃偉哲提醒，目前小東、東寧、四維、大同地下道已封閉；安南區長溪路一段76號前積水影響通行，預防性封路，已拉封鎖線；安南區北安二街與安中一街口，積水影響通行，已拉封鎖線。

黃偉哲表示，雨勢較大的區域，共有26座抽水站全力運轉中，「請民眾經過上述之路段多留意。有任何需求請撥打1999市民服務，並利用台南水情即時通掌握最新資訊。」

台南網友看完紛紛留言，「市長及市府團隊辛苦了」、「抽這個要幹嘛，我根本回不了家」、「安平下超大的雨」、「安南區下好大」、「比上次颱風大」、「勝利路北向，東豐路往開元路也小積水」、「剛剛經過運河，好像快滿了」、「放假嗎」。

▼民眾PO出樹林街附近淹水情況。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

▲▼台南「豪雨彈狂炸大淹水」4條地下道封閉　26座抽水站全力運轉。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

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