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季風低壓環流+海癸殘餘　2縣市炸豪大雨！週末北台放晴

▲▼台南「豪雨彈狂炸大淹水」4條地下道封閉　26座抽水站全力運轉。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

▲台南日前豪雨造成積水。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

今日受到「季風低壓環流」、「海癸殘餘」影響，東南部有明顯降雨。氣象局針對台東發佈豪雨特報、屏東大雨特報。午後全台都有劇烈大雷雨發生機率，週末「季風低壓」的水氣帶往南移，中南部有局部大雷雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(8日)晨紅外線雲圖顯示，華南、南海至台灣有雲層消長，為「季風低壓環流」的雲系，其中包括「海癸殘餘」、昨日的午後對流的殘餘。東南部有強回波，為東移的午後對流，伴隨明顯降雨。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲屏東、台東豪大雨特報。（圖／中央氣象局）

今(8)日受「季風低壓環流」影響，台灣水氣多，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨，大氣很不穩定，午後易有局部大雷雨，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，平地應注意「急雨積水」，山區已有連日大量降雨，亦應注意「坍方、落石、土石流」的發生。各地區氣溫：北部23至33度、中部23至34度、南部24至34度、東部23至33度。

最新模式模擬顯示，週末(9、10日)「季風低壓」的水氣帶往南移，中南部有局部陣雨或雷雨，仍有局部大雷雨，北台灣平地天氣趨穩、晴時多雲。下週一至週四(11至14日)微弱東北風影響，除了迎風面東北部及午後山區偶有局部短暫降雨的機率，各地天氣穩定、晴時多雲。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲8日4時晨紅外線色調強化雲圖顯示，華南、南海至台灣有雲層消長，為「季風低壓環流」的雲系，其中包括「海癸殘餘」、昨日的午後對流。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

最新(8日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第13號颱風「鴛鴦」仍為「輕颱下限」，今晚登陸日本本州，明日變性溫帶氣旋，有相關行程、應注意。

 
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