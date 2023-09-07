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台南強降雨市區積水　抽水機全力運作

▲▼台南強降雨市區積水抽水機全力運作。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南強降雨市區積水，抽水機全力運作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、楊庭蒝／台南報導

為因應低壓帶所帶來的強降雨影響，台南市水利局7日晚上6時開設水災三級應變中心，各局處進駐水情中心24小時及全員戒備處置災情，目前全市抽水站及抽水機組皆正常運作中，另警察局各分局亦加派員警協助指揮交通，至晚上9時許，全市積水地區已經全退。

▲▼台南強降雨市區積水抽水機全力運作。（圖／記者林東良翻攝）

氣象署資料顯示，台南市最大時雨量安南75.5毫米、安平區71毫米、北區70.5毫米、中西70毫米、永康69毫米、最大10分鐘雨量安南區21毫米、中西區18毫米、北區16毫米、永康13毫米，已逾短時大雨等級，均已超過現有道路側溝可容納能力（約8~12mm/10分鐘）及雨水下水道箱涵防護標準（約60~70mm/每小時），台南市截至晚上8時，計有喜樹站、大灣站等33站啟抽，抽水量約82萬噸。市府第一時間動員，在下班時段進行交通指引，抽水機也全力啟動，在短時強降雨的情況下，雨勢趨緩後於晚上9時左右即市區積水區域全數退水。

水利局提醒民眾可多利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況及氣象情資，提早防災、避災。若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋等情形，亦請市民朋友協助清除或通報市府1999市民服務熱線處置，以避免阻礙水流。

▲▼台南強降雨市區積水抽水機全力運作。（圖／記者林東良翻攝）

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