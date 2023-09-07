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低壓水彈再轟2天！3地區「雷雨狂襲」嚴防淹水　太陽露臉時間曝光

▲受低壓帶環境影響，全台各地天氣不穩定。（圖／記者林敬旻攝）

▲受低壓帶環境影響，全台各地天氣不穩定。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

今天(7日)低壓帶影響，天氣不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨，特別是午後配合熱力作用之下，中南部、東半部及各地山區發展出相當旺盛的對流雲系。中央氣象局提醒，低壓帶會持續影響到周六，直到周日天氣才會逐漸好轉，到了下周一乾空氣移入，全台各地就多會是多雲到晴好天氣。

氣象局表示，自海葵颱風周一遠離減弱後，台灣處在不穩定的低壓帶環境，馬祖豪雨、金門大雨，全台各地午後也有大雷雨，這樣不穩定的天氣型態將持續到周六，等到周六低壓帶南移後天氣才會回穩，不過在台灣東北方發展的低氣壓將帶來東北風，北台灣可能有零星陣雨，而北方的涼空氣也稍接近台灣，各地清晨將微幅降溫。

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▲周末天氣預測。（圖／氣象局）

▲周末天氣預測。（圖／氣象局，下同）

氣象局預估，明天(8日)低壓帶持續影響，各地易有短暫陣雨或雷雨，其中又以南部、東半部地區最為陰雨，中南部、東半部及午後北部山區易有大雨或豪雨，可能伴隨短延時強降雨、雷擊及強陣風，外出活動請特別留意；氣溫方面，由於雲量偏多，各地高溫落在29到32度。

到了周六、周日(9日、10日)為水氣由北而南逐漸減少的過程，周六中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部有局部大雨，環境轉為東北風，基隆北海岸、宜花地區及北部山區亦有零星短暫陣雨，北部地區則為多雲到晴。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲未來降雨趨勢。

周日南部及東南部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、宜花地區仍有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，僅北部山區及中部地區午後有零星雷陣雨；這段時間東北風帶來些微涼空氣，清晨氣溫略降到22至24度；不過白天高溫變化不大。

氣象局指出，下周一至下周四(11日至14日)乾空氣移入，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有零星短暫雷陣雨；15日至17日南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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