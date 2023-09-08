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大陸 大陸焦點 特派現場

美指責台灣、南海議題　大陸反批：地區合作穩定的攪局者

▲▼大陸外交部。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲大陸外交部。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

美國副總統賀錦麗早前在印尼出席東亞峰會時表示，關注中國在南海的挑釁行動，又強調台灣和平的重要性。對此，大陸外交部新聞發言人7日深夜批評，美方蓄意偏離會議主題，破壞合作氣氛，充分暴露了美方是東亞合作和地區穩定的攪局者、破壞者的真面目。

大陸外交部發言人7日晚間11點以答記者問方式，針對7日東亞峰會上，美方代表就台灣、南海等問題對中方進行「無理指責」作出文字回應。

發言人表示，美國代表罔顧事實，對中國進行無端指責，中方堅決反對、絕不接受，已向美方提出嚴正交涉。

發言人強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部干涉。「台獨」分裂行徑和外部勢力縱容才是台海和平的最大威脅。要真正維護台海和平穩定，就必須堅決反對「台獨」。敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止利用台灣問題干涉中國內政，以實際行動維護台海和平穩定，而不是相反。

發言人說，中方一貫反對個別域外國家在南海製造事端、挑動對抗，破壞地區和平穩定。中國和東盟國家正積極推動「南海行為準則」磋商。域外國家應當尊重地區國家為商談南海規則、維護南海和平穩定作出的努力。

發言人稱，此次東亞峰會表明，絕大多數國家都主張通過建設性對話和友好協商加強合作，共同打造地區增長中心。美方有關做法蓄意偏離會議主題，破壞合作氣氛，同地區人民意願背道而馳，充分暴露了美方是東亞合作和地區穩定的攪局者、破壞者的真面目。會上也無人附和美方謬論。美方做法只會自取其辱，搬起石頭砸自己的腳。

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