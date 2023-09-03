英戰略司令：先進科技是阻止台海衝突關鍵　AI、網路安全至關重要

▲英國武裝部隊戰略司令部司令、陸軍上將霍肯霍爾（Jim Hockenhull）。（圖／取自英國政府官網）

記者張寧倢／編譯

英國戰略司令部司令霍肯霍爾（Jim Hockenhull）上將接受《日經亞洲》（Nikkei Asia）專訪表示，若要阻止中國對台灣任何可能的入侵，關鍵在於超越船艦、飛機的先進科技實力，包含人工智慧、網路安全等尖端技術對防止台海與其他全球熱點區域衝突至關重要。

根據《日經亞洲》報導，霍肯霍爾先前擔任英國國防情報局局長時，曾正確預測了俄羅斯入侵烏克蘭，在戰爭爆發前一周，他在網路上一張分享莫斯科可能計畫入侵烏克蘭的地圖。霍肯霍爾2022年5月轉任戰略司令部司令，在《日經亞洲》3日專訪中，霍肯霍爾估計，未來能阻止中國侵台的將是船艦、坦克或飛機以外的先進軍事能力。

霍肯霍爾在東京受訪時表示，「這些新科技成為我們整體軍力的重要組成元素，透過強化英國與日本之間的合作，結合我們的技術方法，基於英、日兩國的工業基礎，我們可以打造更強大、更好的軍事能力，這在任何威懾方法中都會發揮作用。」霍肯霍爾與日本高級官員會晤時強調了，英國的亞洲盟友須向中國發出正確訊息的重要性。

霍肯霍爾說，任何形式的台灣衝突都會造成全球影響，因此英國國家利益在於維護和平，「台灣問題的任何解決之道都必須是和平方案，同時，任何國家用脅迫或干預來解決問題都是不可接受的。」他還提到，如果其他地方存在謊言與假消息活動，英國應該與盟友夥伴合作，確保真相公開。不過，他並未特別指明台海兩岸存在假消息活動。

有關英日國防事務合作方面，霍肯霍爾也強調在先進科技與網路安全方面合作的重要性，這也是他訪日期間會見日本防衛副大臣井野俊郎與自衛隊統合幕僚長吉田圭秀的重要原因。