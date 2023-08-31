美對台供外國軍事融資　陸外交部：停止製造台海緊張因素

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

針對美國首度提供台灣軍事融資貸款，大陸外交部今（31）日回應表示「強烈不滿，堅決反對」，敦促美方停止制造台海局勢緊張因素，停止縱容支持台獨分裂勢力以武謀獨。

大陸外交部發言人汪文斌表示，美國通過適用於主權國家的所謂「外國軍事融資計劃」，向中國台灣地區提供武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報的規定，嚴重違反國際法和國際關系基本準則，損害中國主權和安全利益，危害台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，中方對此強烈不滿，堅決反對。

汪文斌指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，「我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止藉任何名義以任何方式加強美台軍事聯系和武裝台灣，停止制造台海局勢緊張因素，停止縱容支持台獨分裂勢力以武謀獨。」

汪文斌強調，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

美國政府今天宣布提供台灣8000萬美元（約新台幣25.48億元）外國軍事融資，以強化台灣防衛能力，這是美國首度提供台灣軍事融資貸款，也是總統拜登7月底動用總統撥款權提供台灣軍援後，美國第2度對台特殊軍援。

我國防部今日表示感謝，並稱美方此舉能協助我方強化防衛作戰能力，有助區域和平穩定。