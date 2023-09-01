擔憂陸對台發動攻擊、雙邊關係降溫　捷克傳出清人民幣債券

▲捷克國家銀行傳出清人民幣債券。（圖／CFP）

文／中央社

捷克國家銀行傳出清人民幣債券，知情人士表示此舉出於政治因素，主因之一是捷中關係明顯降溫，加上考量中國可能對台灣發動攻擊，政策決定人民幣債券不再值得持有。

美國之音今天引述《捷克E15日報》報導，指捷克國家銀行已出售了所持有的全部人民幣債券，價值超過500億捷克克朗（約新台幣716億元）。

據捷克國家銀行公布的最新數據，截至今年6月30日，在其投資組合中不再擁有任何人民幣資產。在外匯儲備貨幣分配表中，人民幣一欄已不復存在。而在2023年3 月底，人民幣還占捷克國家銀行外匯儲備的1.9%。

報導指出，捷克與中國關係明顯降溫，而加深與台灣的友好關係；包括雙方政治高層互訪、台灣與布拉格之間的直航以及雙方在晶片開發方面的合作承諾。

新當選的捷克總統帕維爾（Petr Pavel）與前任政府的親中態度不同，他在接受英國金融時報採訪時，斬釘截鐵地表示，中國當前的政權在戰略目標和原則上並不與西方民主國家一致。這是我們必須承認的事實。

捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）研究員吉魯斯（Filip Jirous）在接受法國媒體採訪時表示，捷克國內親中派正逐漸退出政治舞台，中國雖然有加強雙邊關係的承諾卻不執行，再加上中國外交官的戰狼作風，導致捷克輿論越來越不看好中國。

此外，儘管捷克國家銀行拒絕提供更多細節，但「斯洛伐克日報」和新聞網站Denník N報導，捷克金融監管機構的一位董事會成員證實確實考慮過中國可能對台灣發動攻擊的可能性，因為捷克是台灣的盟友，而不是中國的盟友。

這篇報導指出，當被問及政治因素是否在清空中國債券的決定中起了作用時，捷克國家銀行董事會成員庫比切克（Jan Kubicek）證實，指根據法律規定，捷克國家銀行必須審慎管理其外匯儲備，因此在做出這些決定時，必須始終考慮經濟和非經濟背景。

但英國非營利「台灣政策中心」（Taiwan Policy Centre）執行長史賓塞（David Spencer）認為捷克國家銀行的舉動不應視為其認為台灣戰爭迫在眉睫的跡象，此事應被視為捷克對台灣的進一步支持。這也是捷克在英國和其他國家的盟友應該效仿的舉動。

他說，因出於對中國經濟狀況的擔憂、中國威脅台灣、及對維吾爾族穆斯林進行種族滅絕以及其他許多問題的反應，許多西方自由民主國家開始減少對中國資金和供應鏈的依賴。