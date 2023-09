嗆台灣「沒權利參加聯合國」　陸外交部：聯大2758號決議不容挑戰

第78屆聯合國大會於今(5日)開議,外交部同日發布本年第二部聯大推案短片「世界和平攜手台灣」(Global Peace with Taiwan),呼應部長吳釗燮為聯大推案發表的專文「Unite for Peace in the World and Taiwan’s Inclusion in the UN」,展現台灣與各國協力維護台海和平,確保國際社會的共同利益與價值,以爭取國際支持我國參與聯合國。