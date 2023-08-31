英國會報告首次稱台灣為「獨立國家」　陸使館：暴露了無知與狂妄

▲英國國會大廈。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）本周訪問中國之際，英國議會首次在官方文件中將台灣稱為「獨立國家」，引發北京強烈反彈。大陸外交部發言人30日回應，敦促英國議會恪守「一個中國原則」，切實尊重中國核心利益，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。中國駐英國使館也開炮稱，是對中國人民的公然挑釁，中方予以強烈譴責。

英國下議院外交事務委員會報告指出，台灣已經是一個「獨立國家」，名為「中華民國」。報告稱，「台灣具備國家資格，包括永久人口、明確領土、政府和與其他國家建立關係的能力。」

31日凌晨1點左右，中國駐英國使館官網發出新聞稿。使館發言人回應，上述報告涉華內容充斥意識形態偏見和冷戰思維，惡意歪曲中國內外政策，粗暴干涉中國內政。中方對此堅決反對，並已向英方提出嚴正交涉。

發言人表示，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中英建立和發展外交關係的政治基礎和重要前提。上述報告竟然把台灣稱作「獨立國家」，充分暴露了有關英國政客的驚人無知與狂妄，是對中國人民的公然挑釁，中方予以強烈譴責。

發言人說，「我們要正告英國有關政客：你們的謊言早已破產！你們的出路在於及早擯棄偏見、擺正心態、尊重事實、停止動輒攻擊中國。否則，只會進一步激起中國人民以及有良知英國民眾的強烈反對和抵制。」

另外，大陸外交部新聞發言人汪文斌30日也回應，「台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則，也是中英關係的政治基礎。」

汪文斌批評，英國議會有關報告公然將台稱為「獨立國家」，顛倒是非，混淆黑白。他說，中方敦促英國議會有關方面恪守「一個中國原則」，恪守國際法和國際關係準則，切實尊重中國核心利益，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動履行英方在台灣問題上所作的政治承諾，維護中英關係健康穩定發展。