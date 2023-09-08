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社會 社會焦點 保障人權

下班到家驚見房子被壓爛！　大直住戶控建商「神隱」沒道歉

記者黃翊婷／綜合報導

台北市中山區大直街發生民宅下陷的工安事故，引發社會各界關注。陳姓女住戶表示，自己工作到半夜才下班，沒想到到家卻發現房子被壓爛了，實在很無奈；另一名陳姓住戶則痛批，事故發生之後好幾個小時，建商或是工地負責人都沒有出面道歉。

▲▼大直建案「基泰大直」持續發生倒塌，路面嚴重傾斜。（圖／記者黃彥傑攝）

▲大直建案「基泰大直」發生事故，造成鄰近民宅整棟下陷。（圖／記者黃彥傑攝）

台北市中山區大直街一處新建工程7日晚間7時發生工安事故，造成民宅「電梯式下陷」，1樓瞬間變成地下室，整棟大樓傾斜，就連附近學校的圍牆也出現龜裂狀況，目前已有35戶、159人疏散。

▲▼大直塌陷公寓封鎖區照片。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

▲下陷的民宅幾乎已經看不到1樓。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

根據《聯合新聞網》報導，陳姓女住戶表示，工作到半夜下班回家，沒想到卻目睹房子被壓爛了，實在很無奈；另一名陳姓住戶則痛批，事故發生之後好幾個小時，建商或是工地負責人都沒有出面道歉；不過，大直里長曹邦全澄清，建商其實有到場，只是忙著先疏散住戶，所以沒有出面慰問，後續也有協助安排安置的住宿問題。

▲▼快訊／大直「民宅下陷」1樓被吞沒　前後比對圖曝光。（圖／記者黃彥傑攝、Google地圖）

▲民宅下陷前後對比圖。（圖／記者黃彥傑攝、翻攝自Google地圖）

針對這起民宅下陷事故，台北市議員陳怡君直言，住戶已經陳情8個月，建商來補水泥，縫隙卻越補越大，台北市政府都發局也發函回覆住戶，載明「會勘標的無危害公共安全之虞」，如今發生事情了，她認為建商基泰要負最大責任，應該無條件全額賠償住戶，並協助原地重建。

大直民宅下陷，附近學校的圍牆也出現龜裂。（圖／翻攝自Facebook／台北市議員陳怡君）

▲附近學校的圍牆也出現龜裂狀況。（圖／翻攝自Facebook／台北市議員陳怡君）

台北市長蔣萬安、副市長李四川也在7日晚將前往現場了解狀況，蔣萬安表示，台北市政府已經緊急成立前進指揮所，協助安置住戶，這次的傾斜原因初步判定為「工地開挖意外導致連續壁破裂」，市府團隊已在第一時間調度水車與灌漿車進行作業，確保建物能維持平衡，避免持續傾斜。

蔣萬安提醒，為了確保人身安全，請民眾勿在事發現場圍觀、逗留，台北市政府會加快搶修進度，全力提供安置等相關協助，並釐清責任歸屬，保障住戶權益。

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