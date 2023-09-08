大直民宅下陷「住戶陳情8個月無人理」　她控建商基泰要負全責

記者黃翊婷／綜合報導

台北市中山區大直街一處新建工程7日晚間發生工安事故，造成民宅「電梯式下陷」，1樓瞬間變成地下室。台北市議員陳怡君直言，住戶已經陳情8個月，建商每次來卻都只是補水泥，縫隙仍越補越大，台北市政府都發局7月6日還曾發函回覆住戶，公文中記載「會勘標的無危害公共安全之虞」，讓她覺得很傻眼，如今發生事故，她強烈要求建商基泰負起全責，賠償住戶損失、協助重建。

▲民宅下陷狀況嚴重，1樓已經變成地下室。（圖／陳怡君辦公室提供）

陳怡君表示，7日下午她接受住戶陳情前往現場視察、蒐證，在這之前，住戶已經跟建商陳情長達8個月，這段期間住戶發現房子有傾斜的狀況，甚至傾斜到大門無法正常打開，連鐵窗都被擠壓到彎曲，牆壁龜裂程度也很嚴重，還有漏水狀況，總共有5棟民宅都出現一樣的狀況。

▲大樓明顯傾斜。

陳怡君直言，每次建商來處理都是補水泥，縫隙卻越補越大，住戶不滿這8個月以來都沒有人理他們，甚至向台北市政府陳情，公文卻回覆說沒有安全疑慮，結果7日晚上7時就發生下陷事故，「我聽居民說，在工人疏散半小時才有人通知他們要驅離，這根本就是草菅人命啊！」

▲台北市政府都發局的公文。

陳怡君8日凌晨也在臉書公布公文內容，強調如今造成這樣的狀況，建商基泰要負最大責任，希望建商能無條件全額賠償住戶，並協助原地重建，同時她也會追究公部門的失職，「大直房屋傾倒受災戶請私訊給我，我來處理。」

目前，事故現場共計35戶、159人已經疏散，住戶先是被安排前往實踐大學教室避難，警消已漏夜幫忙聯繫附近旅館，將住戶分成3梯次進行後續安置。台北市長蔣萬安在事故發生當晚也趕抵現場了解狀況，初步了解是附近建商開挖地下3層，來不及做大底連續壁就發生崩塌，他承諾會再進行調查，詳細的事故原因仍有待釐清。

▼附近學校的圍牆也出現龜裂狀況。（圖／翻攝自Facebook／台北市議員陳怡君）