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大直建案害民宅二樓變一樓　議員曝北市府「解套公文」助建商續蓋釀禍

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記者袁茵／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄於7日晚間8時左右發生民宅傾斜情形，晚上11時左右更有一棟的一樓直接下陷，截至目前已緊急疏散159人至旅館，初步判斷原因為工地往下開挖3層，卻未立即做大底，進而造成連續壁破裂。台北市議員陳怡君8日出示都發局「解套公文」，直指市府7月函覆陳情公文稱「無危害公共安全之虞」，質疑北市府難道沒有責任嗎？p>▲▼大直建案「基泰大直」持續發生倒塌，路面嚴重傾斜。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市中山區大直街94巷1弄房屋嚴重傾斜。（圖／記者黃彥傑攝）

面對台北市大直街建案於7日晚間發生施工釀災，導致一棟屋子有「二樓變一樓」局面，陳怡君8日凌晨出示一張公文，痛批台北市政府都發局在今年7月6日函覆陳情住戶的公文中，白紙黑字判定「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」、「本局不予列管」。

陳怡君提及，就在這張都發局的「解套公文」發出去之後，順利讓建商得以拿到免死金牌，有恃無恐的繼續施工，可以不用再理會住戶損鄰的唉嚎。

▲▼台北市中山區大直街94巷1弄房屋陷下去。（圖／陳怡君辦公室提供）

陳怡君指出，如今離「解套公文」7月6日正好屆滿兩個月，無辜住戶就這樣眼睜睜的看著自己的家園，一夜之間被摧毀，目前共計35戶，159人被迫驅離，「台北市政府出這樣的公文，難道沒有任何責任嗎？罪魁禍首就是這張解套公文！」

陳怡君說，受災住戶們從建商動工的那一天起，就忍受著每天的膽戰心驚，不知道這顆不定時炸彈究竟何時會爆，但住戶們並非是坐以待斃、沒有自救，而是各種陳情方式都施展出盡，包括向建商、向市府，該做的都做了，最後仍是成為官商相護之下的犧牲品。

陳怡君認為，如今已造成如此慘烈的後果，建商應負最大責任，她將會出面替住戶爭公道，要求建商無條件全額賠償、原地重建，恢復受災住戶的家園，並且追究公部門失職；而她也向基泰喊話「應負起全部的賠償責任，及民眾的損失，不要再讓市民受到二度傷害，更要擔起企業應有的良心及責任！」

▼陳怡君直指台北市都發局「解套公文」幫助建商續蓋釀禍。（圖／陳怡君辦公室提供）

▲▼陳怡君直指台北市都發局「解套公文」幫助建商續蓋釀禍。（圖／陳怡君辦公室提供）

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