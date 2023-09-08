大直住戶怒「8個月沒人理我們」！2建商互推責任　北市府還說安全

記者趙蔡州／綜合報導

台北市中山區大直街一處新建工程「基泰大直」7日下午發生工安事故，疑似是基泰建設的興建工地未灌水，造成民宅嚴重龜裂並發生傾斜。台北市議員陳怡君表示，民宅早在8個月前就發生龜裂，住戶不斷與建商協商，甚至向北市府陳情，不料市府竟回文，說民宅沒有安全疑慮，讓住戶無奈說「8個月以來，沒有人要理我們」。

▲大直建案「基泰大直」7日發生倒塌，導致旁邊民宅大樓下陷、嚴重傾斜。（圖／記者黃彥傑攝）

針對中山區大直街民宅下陷事件，市議員陳怡君7日晚間受訪表示，受災住戶跟施工的建商其實已經陳情、協商了8個月，8個月住戶大樓的大門扭曲到已經無法正常開合，連鐵窗也發現明顯的彎曲，住家內外、地下室牆壁發生大幅龜裂，甚至出現漏水情形。

陳怡君說，上述種種災情讓住戶十分驚恐，8個月來不斷跟建商協商，但建商每次都只有派人補水泥，結果水泥越補反而龜裂就越大，完全沒有用，居民更氣的是8個月以來，都沒有人要理他們，甚至行文到北市府陳情，「結果市府的公文卻告訴住戶說，沒有安全疑慮」 。

陳怡君7日知情後，馬上下午就到現場蒐證，準備下周逼建商出來面對，沒想到當天晚上就發生房屋下陷災情，離譜的是當時工人有收到撤離通知，但沒有人通知住戶要趕快離開，「居民告訴我，在工人疏散後的半小時，才有人通知他們要驅離，所以我們認為，這根本是草菅人命！」

陳怡君最後說，「重點是，我不知道為什麼，台北市政府跟居民往返的公文說，這個（民宅）是安全的，沒有危險的疑慮，結果今天事實就擺在眼前」、「8個月這麼長的時間，都沒有人來關心，建商好像也沒做好敦親睦鄰，事件本來可以預防的，沒想到還是發生這樣子的遺憾」。

▲網友在陳怡君臉書痛斥都發局。（圖／翻攝自陳怡君臉書）

現場一位住戶則說，房屋從建商8個月前施工後，就開始出現龜裂的情況，加上現場有2家建商（基泰、聖德福）同時施工，導致房屋龜裂的責任建商互踢皮球，然後向政府陳情也沒有用。也有民眾在臉書指控都發局，「都發局XXX，你說我們家的損壞跟施工無關，現在你要不要改一下說詞？」

事故發生後，北市府已疏散35戶共159人，分3梯次安置到旅館。台北市長蔣萬安7日晚間也趕到現場說，初步了解是附近建商開挖地下3層、來不及做大底連續壁就發生崩塌，詳細事故原因待調查釐清，至於有住戶聲稱8個月前就已經向市府陳情，他承諾會再了解。