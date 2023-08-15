《新竹生活》8月號出刊　打造幸福友善、共融平權城市

▲《新竹生活》雙月刊8月號即日起推出。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「朝一座幸福友善、共融平權的城市前進！」《新竹生活》雙月刊8月號即日起推出，本期介紹城市中關懷不同障別群體的貼心硬體規劃與服務，不僅與讀者分享新竹市豐富的資源，更詳細介紹許多在新竹市為了平權議題努力的個人以及團體。

新竹市長高虹安指出，《新竹生活》雙月刊每期深入淺出地將各式市政建設、文化活動，透過報導轉化為民眾能輕鬆理解，且對生活有所幫助的新資訊。本期雜誌報導「銀髮健身俱樂部」、「新竹市無障礙微旅行」與「共融遊戲場」等新竹市重要共融平權相關政策，希望讓每一個市民，都能共享便利、自在的生活環境。

新竹市文化局長錢康明提到，本期邀請「社團法人新竹市身心障礙運動發展協會」柯聰賢理事長執筆，撰稿推廣身障運動。該協會由一群熱愛運動的身障朋友組成，成軍最初用意是想藉著各種運動，包含游泳、輪椅網球、搥球、輪椅羽球、輪椅撞球、輪椅桌球等運動，幫助身障朋友走出心中對運動的恐懼、陰影。近年來，該協會成員組成的隊伍訓練有成，於各項身障運動競賽中屢創佳績，為新竹市爭光。

文化局表示，這期「城市的人」專欄訪問現居住於新竹，鑽研共融主題多年的众社會企業創辦人林崇偉教授，暢談如何透過軟硬體改造，以及全體市民意識的提升，打造一座「共融」與「共榮」的城市。

「市府將持續規劃新竹市各博物館舍的文化平權設施，將新竹市打造為『幸福友善』的宜居城市。」文化局提到，本期報導新竹市玻璃工藝博物館推出的易讀手冊，該手冊由新竹市智障福利協進會邀請3位本地青年參與，過程中充分尊重使用者們的意見，將複雜的故事簡化、將導覽動線規劃得更具連貫性，以清楚、簡化易懂的圖文搭配，推廣博物館的大眾近用性，提供心智障礙者主動閱讀博物館的機會，使豐富的藝文資訊能夠被更多族群接收與享受，民眾可以利用刊物提供的QR-code搶先瀏覽易讀手冊電子書。

《新竹生活》雙月刊總共發行4500本，民眾可以在新竹市各藝文場館、市政府、文化局、圖書館群、新竹車站、主要飯店及台北、桃園、新竹、台中4處高鐵站等90餘處免費取得《新竹生活》；另也歡迎民眾利用手機平板電腦瀏覽月刊電子書，享受即時的閱讀體驗(https://reurl.cc/kXYANn)，更多詳情請洽1999市民服務專線或撥打 03-5314361 新竹市文化局專線。