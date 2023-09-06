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大陸 大陸焦點 特派現場

到中藥房喝酸梅湯成流行！　陸年輕人養生新招：40元能喝5杯

記者林郁婷／綜合報導

大陸近期與「醬香拿鐵」同樣出名的還有「到中藥房喝酸梅湯」！有網友直播抓藥及熬湯的過程，吸引將近2000萬名網友觀看，製作出來的酸梅湯便宜又好喝，花9.32元（人民幣，下同，約新台幣40元）就能喝5杯，更是徹底讓這款「養生新品」爆紅，各地中藥房也開始出現供不應求的情況。

據《北晚在線》報導，自從「花十元找中醫配酸梅湯」影片爆火後，不少人也爭相到中藥房打卡，因此四川成都的店家最近都一致將酸梅湯方子放在最顯眼的位置，「烏梅30g、陳皮8g、薄荷8g、桑葚8g、山楂20g、甘草5g」。

▲▼大陸最近流行喝中藥版酸梅湯。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲大陸最近流行喝中藥版酸梅湯。（圖／翻攝自澎湃新聞）

中藥師表示，酸梅湯的方子是近期最暢銷的，「常常有人來問能不能抓酸梅湯，一般客人都沒有自帶方子，我們就做了這樣的推薦」。

位於成都金牛區的同仁堂金沙藥店，一副酸梅湯的方子有3種價位，包括普通陳皮的方子一副9.32元、三年新會陳皮的方子一副20.84元（約新台幣91元）以及七年新會陳皮的一副34.44元（約新台幣150元），另外也可以根據個人體質做變化。

中藥師進一步指出，越好的陳皮不僅口感更好，藥用價值也更高，「一般情況下，客人都喜歡自己帶回家熬製，通常40分鐘左右就可以熬製成功」，若煎藥時再加120g冰糖會更好喝，過程中會散發出「一股清新又不顯苦澀的中藥味」。

▲小塹有約,新竹,中藥房（圖／ETtoday資料照）

▲傳統中藥房。（圖／ETtoday資料照）

中藥版酸梅湯的爆紅也掀起「中藥茶飲」的熱潮，其他像是決明子、茯苓、桑葚、炒麥芽、陳皮和菊花等，都被拿來加入茶飲中，成為一大商機。

三六三醫院中醫科主治醫師黃一薇表示，「中藥飲品其實從古有之，遠在商周時期，我們的祖先就會在梅子裡提取酸味製作飲料」，酸梅湯的標準配置是烏梅、陳皮與山楂三味藥，偶爾會添加一些薄荷、桑葚、甘草，「其中，烏梅味酸，有斂肺澀腸生津的功效；陳皮味辛，有理氣健脾、燥濕化痰的功效；山楂胃酸，有消食健胃降脂的功效」。

黃一薇也提醒，體質虛寒或患有慢性病的人需小心，「建議在中醫科門診醫師指導下開具服用，同時也可以針對自己的體質，由醫生開具專屬的『中藥奶茶』」。

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