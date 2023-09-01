遊客博物館「故意伸手一掰」...珍品骨架標本損毀！噴天價修復費

▲受損的博物館槍魚標本。（圖／翻攝自封面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一男子8月28日在參觀四川成都生命奧秘博物館時，被拍到掰壞一古槍魚標本後離開。工作人員稱，有兩條肋骨斷掉了，維修成本預計花費好幾萬（人民幣，下同）。31日，館長回應，因為需將該槍魚標本運送到大連總部，請專家用德國技術來維修，所以整體需要花費上萬元。

據《封面新聞》報導，影片顯示在8月28日，一名身穿白色短袖、背黑色腰包的男子，在成都天府廣場的成都生命奧秘博物館參觀時，掰斷槍魚標本，而後他將掰斷的魚刺扔在池子裡的石頭上後離開。

網友對此事議論紛紛，「一個槍魚標本損壞了一根魚刺維修費要幾萬？怎麼可能這麼貴？」、「既然這麼易碎，博物館為什麼不用個玻璃罩子罩起來呢？」

8月31日，對於以上網友熱議的問題，該博物館館長李軍表示，損壞的槍魚底部有一個起支撐作用的白鋼材質底座與其連一體，共計重量有200多公斤，需要把這個大型標本層層保護地運送到大連總部，在總部請專家用德國技術來進行維修，所以運輸費加專業材料費及專家修復勞務費需要上萬元。

該槍魚骨骼標本全長約364公分，肋骨長約20公分。8月30日，該展品目前仍正常展出，但被人為掰斷的魚刺部分也分外醒目。

▲男子被拍到。（圖／翻攝自封面新聞）

李軍表示，目前已在轄區派出所報案，正在積極配合警方尋找肇事者，若是找到該名男子將會向其索賠，但是「人海茫茫，希望非常渺茫」。

據資料顯示，成都生命奧秘博物館成立於2015年12月26日，是大陸第三家生命奧秘博物館，西南地區的唯一一家。生命奧秘博物館真實、全面、系統地揭示脊椎動物進化歷程，是自然類綜合性民營博物館。

李軍呼籲，「希望大家珍惜和愛護這些展品，如果好奇的話可以湊近觀察了解它的結構，但是不能損壞它，一個不經意的小小的舉動實際會對博物館造成巨大的損失。」同時館長表示，後續將加強巡查，博物館不會因人為因素就將標本罩起來影響觀眾近距離沉浸式看展體驗。