四川金陽突發山洪「4死48失聯」！　習近平：嚴肅處理相關責任人

▲四川涼山州金陽縣燈廠村21日凌晨突發山洪。（圖／央視）

記者鄭思楠／綜合報導

四川涼山州金陽縣燈廠村21日凌晨突發山洪，一項目建設工地多人被困。當地30日通報「8·21」山洪災害的最新情況。截至目前，本次洪災共造成4人遇難，48人失聯。大陸國家主席習近平作出重要指示，要求全力搜尋失聯人員，全面開展調查，依法嚴肅處理相關責任人。

8月30日上午，四川省人民政府在涼山州金陽縣召開新聞發布會，通報「8·21」山洪災害的最新情況。發布會通報，8月21日凌晨，四川省涼山州金陽縣受短時強降雨影響暴發山洪，位於金陽縣境內蘆稿林河下游的蜀道集團沿江高速JN1（金寧一）標段項目部鋼筋加工場民工駐地板房被沖毀，造成人員遇難和失聯。

通報稱，災害發生前，根據天氣預報和暴雨預警，防汛應急等相關部門對沿江高速JN1（金寧一）標段項目進行多次預警和調度，項目部安全負責人、值班人員等均確認反饋，但並未按照要求及時組織人員避險轉移。

經搜救，於8月23日、24日、27日打撈上岸4具遇難者遺體。經排查梳理，災害發生時項目工地內有201人，其中149人脫險，4人遇難、48人失聯。

調查取證發現，沿江高速JN1（金寧一）標段項目部及勞務公司劉某等5人涉嫌「不報、謊報安全事故罪」。8月28日，公安機關依法對劉某等5人採取刑事拘留措施。目前，公安機關正在全力開展案件偵辦。

據《新華社》報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平作出重要指示，要求全力搜尋失聯人員，妥善做好家屬安撫等善後工作；國務院要派出工作組，全面開展調查，依法嚴肅處理相關責任人；要深刻汲取教訓、舉一反三，全面排查問題，壓實各方責任，加強安全監管，確保人民群眾生命財產安全。

中共中央政治局常委、國務院總理李強作出批示，要求抓緊核實情況，全力查找、搜救失聯人員，盡快查明原因，汲取教訓，並依法嚴肅追責。