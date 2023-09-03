博士媽產後抑鬱帶孩信邪教　男嬰「全身佈滿505個針眼」遭虐死

▲男嬰遭邪教成員活活虐死。（圖／翻攝自微博／觀察者網）



記者林郁婷／綜合報導

四川一名女博士產後抑鬱開始信邪教，帶11個月大的孩子參加聚會時，因為男嬰經常哭鬧而被活活虐死，不只身上佈滿505個針眼，邪教成員甚至以「驅鬼」為由，對孩子進行怒摔、拔火罐以及泡水等行為。

據《瀟湘晨報》報導，孩子母親三葉（化名）是一名博士，由於產後抑鬱、家庭關係不融洽及對事業感到焦慮等各種原因，在網路上誤信一個叫「觀音法門」的邪教，2020年12月下旬她帶著孩子參加位於四川雅安的線下聚會。

邪教成員楊沫因不滿男嬰在聚會時經常哭鬧，聯合其他人支開三葉，對男嬰施虐，包括把孩子抱起來用力往下摔、泡在水裡、在身上扎針以及拔火罐等等，導致孩子最後慘死，事後為了逃避責任，還強逼三葉幫他們寫免責聲明。

▲主嫌楊沫逼孩子母親寫免責聲明。（圖／翻攝自微博／觀察者網）



警方到場時發現，房間內正在播放某種「佛音」，而男嬰躺在床上，死亡時間應該已經超過一天，身上共有505個被針扎過的痕跡，胸部和背部都有火罐的印痕。

三葉事後表示，楊沫等人強迫自己寫下孩子的死與他們無關，「我那個時候就已經心灰意冷了」；孩子父親也出面怒批，「這些人簡直就是沒有人性」。

楊沫被捕後指出，「逼她（三葉）寫免責聲明就是想撇清責任，之後又有人提議，直接說不知道孩子出什麼事，都是她（三葉）一個人做的，當時看到孩子的腳上出現黑影，想到鬼最怕針和剪刀，就順著鬼影一路扎上去」。

今年4月四川省人民法院公開審理結果，主嫌楊沫被處死刑緩期兩年執行，其餘7人則分別被判3年至7年有期徒刑。