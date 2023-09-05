茅台＋瑞幸推「醬香拿鐵」他問卦能開車嗎？　實測酒測吹氣大傻眼

▲茅台和瑞幸推出「醬香拿鐵」。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

貴州茅台與瑞幸咖啡推出的聯名咖啡「醬香拿鐵」4日正式上架開賣，很快就賣瘋，還刷爆了大陸朋友圈、一度登頂微博熱搜第一。不過，咖啡裡添加了茅台酒，這也引發了不少網友的好奇，「喝完這款咖啡，能開車嗎？」陸媒也作出了實測。

據《紅星新聞》報導，據公開資料，醬香拿鐵一杯零售價38元（人民幣，下同），使用相關優惠券後到手價約19元。醬香拿鐵使用白酒風味厚奶（含53%vol貴州茅台酒），飲品酒精度低於0.5%vol。同時，瑞幸官方還表示，未成年人、孕婦、駕駛人員、酒精過敏者不建議飲用。

對於醬香拿鐵的味道，消費者褒貶不一。有消費者認為醬香拿鐵「很驚喜」、「是瑞幸產品中最愛的口味」、「很香」；有消費者稱「跟酒心巧克力一個味兒」；有消費者則感嘆「踩雷」，「彷彿酒後嘔吐的味道」。

▲醬香拿鐵添加白酒風味厚奶 。（圖／翻攝自紅心新聞）

另外，有不少消費者質疑「產品裡是否真加了茅台酒」。在醬香拿鐵還沒上線前，網上出現一些圖片、影片，裡面的產品大多都直接倒入了白酒。在瑞幸官方直播間裡，主播們也反覆聲稱醬香拿鐵使用了53度飛天茅台酒，一主播還拿了承諾書字樣的牌子，上面寫有「所有白酒原料均為瑞幸咖啡採購的真實53度飛天茅台白酒」。

據瑞幸官方產品介紹，醬香拿鐵的原料其實是濃縮咖啡、白酒風味厚奶（配製型含乳飲料）、純牛奶、稀奶油。也就是說，醬香拿鐵加的其實是白酒風味厚奶，而非直接往產品裡面倒茅台酒。

據《第一財經》報導，瑞幸店員表示，醬香拿鐵的酒精濃度在0.2度到0.3度之間。按這一比例，一杯咖啡480毫升的容量粗略計算，每杯約含1.8到2.7毫升茅台酒。

9月4日，消費者飯飯和博主LainOnJuly提供了自己在門店拍攝的白酒風味厚奶（配製型含乳飲料）的圖片。圖片顯示，白酒風味厚奶（配製型含乳飲料）的配料表包括生牛乳、煉乳、稀奶油、白砂糖、無水奶油、乳粉、氫化椰子油等17種，其中白酒排在第10位，在「水」之後。

這款厚奶的供應商為寧夏塞尚乳業。《藍鯨財經》報導稱，塞尚乳業銷售人員表示，（厚奶）配料表中的「白酒」就是茅台酒，但具體含量因涉密不宜透露。此外該銷售人員表示，這款厚奶是專供瑞幸的，茅台由瑞幸這邊採購提供的，廠商沒有資格採購生產，因此也無法外售。

另據《第一財經》報導，9月4日，寧夏塞尚乳業董事長閆建國表示，在厚奶生產過程中，茅台酒廠押運來價值3000萬元的茅台，並派人盯著一瓶瓶加進原料中，又將瓶子運走。

這款咖啡也引發了不少網友的好奇，喝完這款咖啡，能開車嗎？據《潮新聞》報導稱，用酒精測試儀測試一名已經喝完咖啡近4個小時的民眾，測試顯示，數字始終保持在0mg/100ml，無酒駕。

另一民眾在喝完一整杯醬香拿鐵後，立即使用酒精測試儀進行了吹氣測驗，同樣為0mg/100ml，無酒駕。為了對比論證，上述民眾在喝完咖啡後，又喝了約一兩40度的白酒，此時酒精測試儀直接亮起了紅燈，顯示為69mg/100ml，有酒駕。意味著，他已經不允許開車了。

隨後，多名已經飲用或者正在飲用醬香拿鐵的民眾，測試顯示均為0mg/100ml，無酒駕。由此推得，在少量食用「茅台咖啡」後，是可以開車的。

瑞幸咖啡官方小程序客服表示，「醬香拿鐵」使用的是白酒風味厚奶，內含53度貴州茅台酒，總體酒精度低於0.5%。不過，客服也提到，雖然醬香拿鐵酒精含量較低，但未成年人、孕婦、駕駛人員、酒精過敏者不建議飲用。