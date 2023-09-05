　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

茅台＋瑞幸推「醬香拿鐵」他問卦能開車嗎？　實測酒測吹氣大傻眼

▲▼茅台x瑞幸 釀「醬香拿鐵」 。（圖／翻攝自）

▲茅台和瑞幸推出「醬香拿鐵」。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

貴州茅台與瑞幸咖啡推出的聯名咖啡「醬香拿鐵」4日正式上架開賣，很快就賣瘋，還刷爆了大陸朋友圈、一度登頂微博熱搜第一。不過，咖啡裡添加了茅台酒，這也引發了不少網友的好奇，「喝完這款咖啡，能開車嗎？」陸媒也作出了實測。

據《紅星新聞》報導，據公開資料，醬香拿鐵一杯零售價38元（人民幣，下同），使用相關優惠券後到手價約19元。醬香拿鐵使用白酒風味厚奶（含53%vol貴州茅台酒），飲品酒精度低於0.5%vol。同時，瑞幸官方還表示，未成年人、孕婦、駕駛人員、酒精過敏者不建議飲用。

對於醬香拿鐵的味道，消費者褒貶不一。有消費者認為醬香拿鐵「很驚喜」、「是瑞幸產品中最愛的口味」、「很香」；有消費者稱「跟酒心巧克力一個味兒」；有消費者則感嘆「踩雷」，「彷彿酒後嘔吐的味道」。

▲▼茅台x瑞幸 釀「醬香拿鐵」 。（圖／翻攝自）

▲醬香拿鐵添加白酒風味厚奶 。（圖／翻攝自紅心新聞）

另外，有不少消費者質疑「產品裡是否真加了茅台酒」。在醬香拿鐵還沒上線前，網上出現一些圖片、影片，裡面的產品大多都直接倒入了白酒。在瑞幸官方直播間裡，主播們也反覆聲稱醬香拿鐵使用了53度飛天茅台酒，一主播還拿了承諾書字樣的牌子，上面寫有「所有白酒原料均為瑞幸咖啡採購的真實53度飛天茅台白酒」。

據瑞幸官方產品介紹，醬香拿鐵的原料其實是濃縮咖啡、白酒風味厚奶（配製型含乳飲料）、純牛奶、稀奶油。也就是說，醬香拿鐵加的其實是白酒風味厚奶，而非直接往產品裡面倒茅台酒。

據《第一財經》報導，瑞幸店員表示，醬香拿鐵的酒精濃度在0.2度到0.3度之間。按這一比例，一杯咖啡480毫升的容量粗略計算，每杯約含1.8到2.7毫升茅台酒。

9月4日，消費者飯飯和博主LainOnJuly提供了自己在門店拍攝的白酒風味厚奶（配製型含乳飲料）的圖片。圖片顯示，白酒風味厚奶（配製型含乳飲料）的配料表包括生牛乳、煉乳、稀奶油、白砂糖、無水奶油、乳粉、氫化椰子油等17種，其中白酒排在第10位，在「水」之後。

▲▼茅台x瑞幸 釀「醬香拿鐵」 。（圖／翻攝自）

這款厚奶的供應商為寧夏塞尚乳業。《藍鯨財經》報導稱，塞尚乳業銷售人員表示，（厚奶）配料表中的「白酒」就是茅台酒，但具體含量因涉密不宜透露。此外該銷售人員表示，這款厚奶是專供瑞幸的，茅台由瑞幸這邊採購提供的，廠商沒有資格採購生產，因此也無法外售。

另據《第一財經》報導，9月4日，寧夏塞尚乳業董事長閆建國表示，在厚奶生產過程中，茅台酒廠押運來價值3000萬元的茅台，並派人盯著一瓶瓶加進原料中，又將瓶子運走。

這款咖啡也引發了不少網友的好奇，喝完這款咖啡，能開車嗎？據《潮新聞》報導稱，用酒精測試儀測試一名已經喝完咖啡近4個小時的民眾，測試顯示，數字始終保持在0mg/100ml，無酒駕。

▲▼茅台x瑞幸 釀「醬香拿鐵」 。（圖／翻攝自）

另一民眾在喝完一整杯醬香拿鐵後，立即使用酒精測試儀進行了吹氣測驗，同樣為0mg/100ml，無酒駕。為了對比論證，上述民眾在喝完咖啡後，又喝了約一兩40度的白酒，此時酒精測試儀直接亮起了紅燈，顯示為69mg/100ml，有酒駕。意味著，他已經不允許開車了。

隨後，多名已經飲用或者正在飲用醬香拿鐵的民眾，測試顯示均為0mg/100ml，無酒駕。由此推得，在少量食用「茅台咖啡」後，是可以開車的。

瑞幸咖啡官方小程序客服表示，「醬香拿鐵」使用的是白酒風味厚奶，內含53度貴州茅台酒，總體酒精度低於0.5%。不過，客服也提到，雖然醬香拿鐵酒精含量較低，但未成年人、孕婦、駕駛人員、酒精過敏者不建議飲用。

ET快訊
快訊／涉收賄勒索逾千萬　前台南議長郭信良遭起訴
新颱「鴛鴦」最快今生成　專家：不會再搞變化多端路徑
30歲男隆鼻求財死亡　整形名醫判賠556萬
吃飯「出現1症狀」恐是癌症警訊！　千萬別輕忽
LIVE／男偶像被爆嫖妓約砲！郭台銘傳握死亡筆記本　科技男中
國小兒聯絡簿寫「訂簽Chinese筆」　家長轟爆：學校要求的
快訊／科技男中大樂透0.53億！　用小孩生日養牌10年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海迪士尼「動物方城市」園區年底開放　胡尼克哈茱蒂攜手迎客

砰一聲！廢棄旅館突坍塌「3樓變1樓」　整棟房子被削掉一半

外國可成被告惹議　陸外交部：出台《外國國家豁免法》符合國際法

山西省委副書記涉嚴重違紀違法落馬　被查前3天還出席公開活動

花13億買5000架無人機！　河南「最後脫貧」小縣城耗巨資惹議

茅台＋瑞幸推「醬香拿鐵」他問卦能開車嗎？　實測酒測吹氣大傻眼

值班醫師被「連捅14刀」慘死　病患家屬洩憤後自殺未遂

郭品超山東尋根「見失聯30年舅公」哭紅眼：血濃於水是真的！

海葵登陸福建雨彈狂炸！一消防車墜河「5人失聯」　福州緊急停課

陸鬆綁台民眾電子支付限制！　「綁定國際信用卡」也能掃碼消費

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

超消暑！日男發明涼感神器　塞進T恤自動把風「扇」進來

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

車廂搜出18塊遺骸＋2顆牙 太魯閣號再尋獲10袋↑物品

男租千萬敞篷跑車酒駕被逮　吊牌2年...恐面臨天價求償！

海葵颱風今晨２次登陸　本島今晚脫離暴風圈！

上海迪士尼「動物方城市」園區年底開放　胡尼克哈茱蒂攜手迎客

砰一聲！廢棄旅館突坍塌「3樓變1樓」　整棟房子被削掉一半

外國可成被告惹議　陸外交部：出台《外國國家豁免法》符合國際法

山西省委副書記涉嚴重違紀違法落馬　被查前3天還出席公開活動

花13億買5000架無人機！　河南「最後脫貧」小縣城耗巨資惹議

茅台＋瑞幸推「醬香拿鐵」他問卦能開車嗎？　實測酒測吹氣大傻眼

值班醫師被「連捅14刀」慘死　病患家屬洩憤後自殺未遂

郭品超山東尋根「見失聯30年舅公」哭紅眼：血濃於水是真的！

海葵登陸福建雨彈狂炸！一消防車墜河「5人失聯」　福州緊急停課

陸鬆綁台民眾電子支付限制！　「綁定國際信用卡」也能掃碼消費

北市文山區再增1例登革熱！40多歲男曾去台南

控泰山賤賣全家持股　龍邦董座劉偉龍挨告誹謗不起訴

涉收賄勒索逾千萬元　前台南市議長郭信良遭起訴

民進黨控藍白是抹黑大聯盟　點名柯文哲「造謠慣犯」

郭台銘副手4條件曝光！　親揭關鍵「一定是女性、能力比我強」

民眾黨幹部涉黑連環爆　他點原因：網路上「指黑中心」每天更新

友人批「讓我思考一下好嗎？」沒禮貌　眾人揪1巨雷：不開心

新田真劍佑15部影劇推薦！《航海王》索隆超帥還原、是漫改電影專業戶

快訊／斐棋+AKB48團員加盟　攻城獅慕獅女孩甜辣大升級

全球每3秒多1名失智患！注意10大警訊　醫曝趨吉避兇秘訣

大陸熱門新聞

少年每天1習慣　「滿嘴牙爛光」

童從2樓掉到1樓　媽媽竟回：習慣了

大學教授體驗外送員　暴瘦6KG吐辛酸

大陸驚爆小村巨債危機　70萬村莊欠了近4兆

大一新生從西藏走到四川報到入學　2個月徒步上千公里

遭犬咬失血1000毫升　醫縫500針救命

人妻嗆「孩子不是你的」！尪一驗DNA…2人都傻了

陸鬆綁台民眾電子支付限制！

彭博拆機證實：華為新機處理器由中芯代工

女網紅爆陪金主過夜！綠帽男友毀滅式爆料

國台辦：透過兩岸新媒體傳播雲南生活

山西明長城遭「攔腰斬斷」 兩人被捕稱「節省路程」遂挖出缺口

海葵登陸福建雨彈狂炸！一消防車墜河5人失聯

OL同時打16份工3年買別墅！老闆報案揪出驚天大案

更多熱門

相關新聞

大膽賣「特供部隊」軍中茅台酒

大膽賣「特供部隊」軍中茅台酒

大陸寧夏酒水市場，突然出現一批軍中用酒，上面標示「軍酒銷售」，主打軍中茅台、將軍珍藏，價格還不便宜，業者打著軍隊名義賣酒已經觸法，銷售過程太過招搖，立刻被查封整改。

農民出身「黑金書記」現形！ 搜出茅台酒56箱、現金37箱

農民出身「黑金書記」現形！ 搜出茅台酒56箱、現金37箱

茅台前董座嫖娼被抓 在職僅13個月「任內股價2600元衝A股龍頭」

茅台前董座嫖娼被抓 在職僅13個月「任內股價2600元衝A股龍頭」

日進帳1.6億！茅台市值成陸企第一

日進帳1.6億！茅台市值成陸企第一

5家茅台冰淇淋店同開！8百元跑腿費

5家茅台冰淇淋店同開！8百元跑腿費

關鍵字：

茅台瑞幸醬香拿鐵

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜將有「重大宣布」！

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

男偶像遭台網紅女友「爆嫖妓又約砲」！

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

85大樓剩養蚊子　網：黃毒都在那

快訊／海葵陸警05：30解除　鴛鴦估今生成

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

加油爽中1000萬！4張3~4月大獎發票沒人領　今錯過就沒了

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

柯震東健身一半「下面大鵰現形」！他尷尬認了起反應

6星座「桃花最旺」從不缺伴　第1名越老越迷人

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面