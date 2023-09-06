最貴社宅蟑螂竄、尿味溢！獨居長者囤雜物環境髒亂　住戶崩潰

記者陳家祥／台北報導

台北市議員陳怡君6日指出，接獲明倫社宅多位民眾投訴，因獨居長者屯積雜物、製造髒亂讓蟑螂亂竄且尿味四溢，同樓層鄰居忍受多年憤而拉白布條抗議，要求市府出面處理。對此，該住戶行為已影響其他住戶生活，為維護社宅的居住環境品質，屢勸不聽之下已達終止租約條件，將由台北市政府都市發展局提出訴訟，後續將依訴訟程序辦理。

陳怡君說，陳情住戶指出，社區內一位獨居老婦，患有長年病痛，子女住在國外，經濟狀況看來無虞，卻欠繳多項費用，目前也已遭停水，房子內外不斷竄出尿味、惡臭、蟑螂遍佈，住戶不得已只好著手自救，自費在走廊鋪起大批黏蟑板，但老婦對於住戶的好言相勸及熱心幫助，卻仍是不理不睬，甚至在半夜大吼大叫、潑尿，怒斥「臭死你們」。

住戶們多次向都發局、社區物管單位反映，要求市府相關單位介入協助，一方面可以讓老奶奶的居住環境得以改善，一方面也協助老奶奶就醫，但都發局及物管也無奈回應表示多次溝通無效。隱忍多年的受害住戶實在受不了，今日憤而在牆外拉起白布條、抗議市府擺爛，引起路過的民眾無不議論紛紛。

經陳怡君了解，該位長輩2年前在中山區租屋，也曾因製造惡臭髒亂導致蟑螂亂竄、甚至把水波到走廊讓鄰居不慎滑倒，於是成為市府包租代管的黑名單。沒想到該位長輩轉到明倫社宅居住後，引發更多住戶抗議。

陳怡君說，該名婦人年逾80幾歲，身體健康每況愈下，且有失智失能情況且拒絕社工溝通，如今社宅記點機制也達30點可解除合約搬離，但長輩也拒絕配合，現在就等法院程序判決後才能強制長輩搬離。陳怡君強調，該名長輩生活明顯失能，市府不能將長輩從A地趕到B地以拖待變視而不見問題的本質，應積極介入讓該名長輩搬至台北市老人公寓居住，協助長輩就醫。

▲明倫社宅獨居長者堆置雜物，導致環境骯髒蟑螂亂竄尿味四溢。（圖／台北市議員陳怡君研究室提供）



台北市住都中心表示，該住戶行為已影響其他住戶生活，為維護社宅的居住環境品質，已由管理單位屢次勸導但仍未改善，目前已依租賃契約規定之扣分制度辦理，並已扣分達30分辦理終止租約、收回房屋等作業，目前刻由台北市政府都市發展局提出訴訟，後續將依訴訟程序辦理。

住都中心表示，已責成社宅物業管理廠商針對走廊加強清潔及消毒頻率，避免異味及害蟲影響周遭住戶生活品質，另若住戶有於窗台、陽台懸掛物品之情形，管理單位亦將進行勸導，倘未改善則亦依扣分制度辦理。臺北住都中心將持續關切後續改善情形，期讓社宅住戶擁有良好居住環境。

另外，社會局也說，會持續和都發局合作希望協助該長者，因長者現有違反社宅規定，然身體狀況目前為可自行行走，且又抗拒社工進入服務，社會局將再結合醫療專業，並與都發局共同處理長者居住及照顧事宜。