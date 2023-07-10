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「60幾個砂包都被沖走」　陳怡君曝南京西路大天坑越補越大洞

▲▼陳怡君與蔣萬安到場勘查天坑情形。（圖／翻攝自陳怡君臉書）

▲陳怡君與蔣萬安到場勘查天坑情形。（圖／翻攝自陳怡君臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台北市大同區南京西路、貴德街口8日深夜路面出現大天坑，但損壞污水管線因臨近淡水河畔，受潮汐變化影響止水困難，因此南京西路（西寧北路至環河北路）10日仍雙向封閉。對此，連續三天守在此處的民進黨台北市議員陳怡君也在臉書指出，小天坑一補再補就是導致大天坑出現的原因，呼籲市府工務單位，往後若有發生小天坑多次填補的情形，就應該有所警覺。

陳怡君指出，台北市大同區南京西路本於8日晚上11點發現天坑，經緊急修復後於9日晚上9點通車，未料今10日凌晨一點多，修復好的天坑再次下陷另附近恐慌，市民皆疑慮修好了天坑怎麼會越補越大洞？而經過她的了解，昨日為了阻擋地下水沖刷造成地層下陷，因此投入60幾個沙包，但沒想到因緊鄰大稻埕淡水河，因潮汐漲潮，所以60幾包沙包被沖刷，導致地層再次下陷，更大的天坑再起。

「不是已經補好了嗎？」、「怎麼可以這樣一補再補？」、「這附近的地質怎麼了？」，越來越多的疑慮讓民眾相當擔心，陳怡君表示，根據里長以及附近民眾說，在天坑的附近就曾有小天坑出現多次，也曾發生小天坑補完後又凹陷的狀況，嚴重時小天坑的大小足以讓一台機車摔落。她點出，這就是大天坑前的預兆，也呼籲市府工務單位，往後若有發生小天坑多次填補的情形，就應該有所警覺。

陳怡君提到，台北市長蔣萬安在副市長李四川的陪同下，於上午7點15分左右抵達現場了解狀況，她也請蔣萬安市長針對南京西路天坑發生的地段及附近作全面的「透地雷達」檢測其他現象是否也有下陷的徵兆；副市長李四川則表示由於附近就是大稻埕淡水河，因漲潮導致地下水沖刷，造成地層下陷。

因此，陳怡君強調，若這是下陷的原因，那麼鄰近大稻埕淡水河附近的馬路更應該要進一步檢測，在災害還沒發生前做好防範，防微杜漸。她也請蔣萬安市府後續針對大稻埕碼頭周邊做地質檢測，以及執行地質改善計畫，針對天坑事發處附近的房子，請結構技師在周邊測底檢查房屋結構，以及房屋結構是否有損鄰的狀態，請市府針對上述問題做解決，還住戶安全的居住環境。

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