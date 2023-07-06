憂秘密外交！陳怡君爆蔣萬安訪星「首晚就不見」　北市：與老友敘舊

▲台北市長蔣萬安5日參觀新加坡濱海堤壩（Marina Barrage）。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安上任後迎來首次出訪，在7月5日至8日到新加坡進行城市交流，但因行程直到4日才提供給議員與媒體，使議員擔憂，行程根本敷衍了事，怕蔣趁機偷幫國民黨總統參選人侯友宜做外交上助選。跟訪的民進黨台北市議員陳怡君5日晚間更爆料，蔣萬安出訪新加坡第一天晚上就不見了，「莫非有秘密外交？」

蔣萬安5日一大早出發前往新加坡，此次跟訪議員包括國民黨秦慧珠、徐弘庭，以及民進黨陳怡君與洪婉臻，但蔣市府截至3日晚上都遲無行程下文，直到4日媒體問完蔣萬安回應後，議員們才紛紛收到行程，也使陳怡君擔憂，其他時間替侯友宜做外交上助選。

而陳怡君也於5日晚間於媒體群組爆料，蔣萬安出訪新加坡第一天晚餐就不見人，「莫非有秘密外交？」新加坡市政參訪，午餐時間蔣萬安還跟大家在一起吃肉骨茶，接著繼續參與新加坡永續發展與環境部團隊分享新加坡「2030年綠色計畫」，而回到飯店後，大家相約晚上7時一起去餐廳，「蔣萬安市長就不見了！」

陳怡君直言，「安安市長，你在哪裡？是去秘密外交了嗎？整個晚上都沒看到你，不知道你吃飯了沒有？去哪裡吃飯了？」

對此，隨團跟訪的台北市政府發言人殷瑋回應，如同之前就和大家說明，蔣萬安在新加坡有許多好朋友、老朋友，一方面是和老朋友敘舊，另一方面也都是尊重新加坡方面的安排。

而負責「看家」的台北市副市長李四川則說，自己5日晚上還有向蔣萬安報告大巨蛋工安的事情，「他應該是去見見老朋友吧？他沒有告訴我他去哪裡，但是昨天晚上我還跟他通過電話。」