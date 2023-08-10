修1年還沒好！北市斯文首善社宅「地下室狂噴水」　議員要蔣市府總體檢

▲「斯文首善」社會住宅10日發生淹水、滴水。（圖／陳炳甫、陳怡君辦公室提供，下同）

記者袁茵／台北報導

氣象局10日下午針對19縣市發布豪大雨特報，下午16時也對新北市、台北市、桃園市發布大雷雨訊息及災防告警，而北部地區則陸續傳出災情，由前台北市長柯文哲任內興建完工的公辦都更「斯文首善」，也於下午被藍綠2黨議員踢爆，發生地下停車場水管漏水、一樓大廳地面積水，要求台北市長蔣萬安應做總體檢，釐清責任缺失歸屬並究責。

民進黨台北市議員陳怡君10日表示，「斯文首善」是柯文哲任內興建完工的公辦都更案，也是柯文哲在居住正義上常常掛在嘴邊、引以自豪的政績，而在拆除典禮時，柯文哲致詞時還曾數度哽咽，沒想到才入住1年4個月，住戶爆料「斯文首善」光是修理漏水就修理了一年。

陳怡君提及，今天停車場除了水管漏水如瀑布之外，停車場天花板更離譜的是，這一年來為了接漏水、補漏水，停車場天花板乾脆DIY放置了「塑膠盆接水盤」，該接水盤甚至接上引流管把水引導至排水孔，「柯文哲屢屢自豪表示這是豪華的豪宅，但如今住戶看到卻是為了接漏水，自製且克難的DIY塑膠盆接水盤，住戶搖頭表示無奈且無助。」

陳怡君指出，管委會甚至爆料，市府要求先點交、後修理房子，這讓管委會主委氣到跳腳，覺得市府欺負人；而柯文哲任內所蓋的工程，不是會漏水就是會淹水，請蔣萬安應該對柯文哲任內所興辦、規劃、興建的工程做總體檢，釐清責任缺失歸屬並究責。

國民黨台北市議員陳炳甫也說，斯文首善管委會陳情表示，大樓淹水問題修了很多次，從去年修到現在，已經修了一年多，還是沒有辦法不淹水；今天一場急雨再度造成淹水，淹水範圍先是從管委會櫃台蔓延到中控室，讓大家連忙保護住戶包裹，而水勢又蔓延到地下室，並且陸續發現管線、天井也有滴水。

陳炳甫提及，這裡的居民相信政府，願意參加政府第一起公辦都更，好不容易換到更好生活品質，豈料，北市社會住宅頻繁發生淹水、滴水，居民不堪其擾，代表北市府的施工、監工品質已經出現系統性問題，都發局要檢討不要再讓事情發生，挽回住戶對市政府的工程品質信心。

對此，台北市都發局更新處回應，接獲斯文首善地下室發生溢水，第一時間派員協同營造廠商進行現勘，發現是因強降雨外道路排水宣洩不及，導致雨水管路透氣口產生溢水現象，已於降雨趨緩後，沒有再發現溢水情形，為避免後續再次發生類似情形，已當場責成營造廠商立即處置溢水問題，並協助社區清除地面水漬。

更新處稱，另針對一樓大廳積水部分，是因大雨使戶外積水宣洩不及，導致往室內流入情形，廠商會一併協助處理雨水管路排水問題。