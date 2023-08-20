北市逾3個月4起天坑　陳怡君籲李四川：「極端氣候」不應成卸責之由

▲台北市中山區民生東路二段159巷口於19日晚間發生小天坑。（圖／陳怡君辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

台北市先前在信義、大同區發生天坑案件，南港、中山區又分別於18與19日發生坑洞，台北市逾3個月發生4起天坑案，引發外界熱議，台北市副市長李四川則說，這都與極端氣候溫室效應有關。對此，民進黨台北市議員陳怡君表示，極端氣候不應成為地方政府卸責之由，呼籲市府應對路面安全做更周全的巡檢機制。

陳怡君20日指出，台北市在100天內，從5月信義區崇德街天坑到7月大同區南京西路天坑，再到8月18日南港區南港路天坑、19日中山區民生東路天坑，可說是「每個月就有一個天坑」出現。

陳怡君說，李四川相當負責，在大同區南京西路天坑出現後，數日接連出現在現場關心天坑修復進度，甚至還中暑拉肚子瘦了好幾公斤，她肯定佩服李四川對市政的專業及敬業，但如今看到李四川把原因導向極端氣候，不免感到失望。

陳怡君強調，天坑事件不能歸咎於極端氣候，大同區南京西路的天坑起因來自於汙水管破裂，衛工處表示當時是因為潮汐漲潮退潮造成泥沙沖刷，導致下陷產生大天坑，加上該汙水管只使用19年，評估該管線仍堪用，所以第一時間導致市府誤判，同個地點導致二次天坑發生。

陳怡君再提，信義區天坑是因為工地施工不慎造成、南港區天坑是因為水管管線脫落造成，19日中山區民生東路二段小天坑為側溝破裂滲水，泥沙在日積月累被沖刷的狀況下導致下陷，「以上這些天坑跟極端氣候何干？」呼籲蔣市府應全面對路面安全做巡檢，若市府認為跟極端氣候有關，那更應該積極研擬極端氣候下對於公共建設安全的對策。