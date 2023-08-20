3個月爆4天坑！議員籲「查清路面下陷原因」　北市擬定防範措施

▲台北市中山區民生東路二段159巷口於19日晚間發生小天坑。（圖／陳怡君辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

台北市先前在信義、大同區發生天坑案件，南港區18日又爆道路塌陷，以及19日晚間在中山區發生坑洞，至今已有4起道路坑洞案，使民進黨議員陳怡君籲市府查清路面下陷原因，勿讓台北市成「人行地獄」。對此，台北市工務局20日上午回應，中山區的道路坑洞，為路旁側溝破損造成道路掏空，目前已進行路面回填，後續由水利處修復溝體。

陳怡君19日晚間表示，中山區民生東路二段159巷傍晚發生小天坑，導致路過的機車及行人差點掉入天坑破洞陷阱，路人如驚弓之鳥，深怕所走的路面隨時都有下陷狀況；經多次通報填補路面的地段及範圍，都是造成天坑的高風險地區，市府應針對多次通報處進行清查是否有下陷危機，不要等到路面下陷造成天坑後再來亡羊補牢、勞民傷財，勿讓台北市成「人行地獄」。

針對19日晚間中山區民生東路2段159巷口路面發生坑洞，台北市工務局表示，新工處立即趕赴現場開挖，確認為道路旁側溝破損，掏空路面下地層所致，20日上午先完成坑洞回填恢復路面，後續水利處進場修復溝底改善。

水利處下工科科長邱佑銘提及，經現場勘查破損的側溝位在排水下游處，可能因水流長期沖刷或施作年代久遠，溝底出現局部破損情形，水利處並已督商20日進場辦理搶修作業。

邱佑銘也說，因該案位處8公尺以下的單行道，因此施工期間會派義交於路口指揮暫時禁止通行，當日傍晚收工後則於側溝開挖邊以槽鋼護欄圍設，並可回復道路通行；為確保側溝結構強度及混凝土澆置後需養護時間，溝底牆身及頂版會分次施工，預計2天可將側溝搶修完成。

工務局說明，北市近期出現4個道路坑洞事件，歸納為3種原因造成，5月13日信義區崇德街因建案工地開挖地下基礎，連續壁滲水造成地下水湧入基地，周邊道路沙土被帶走而出現坑洞；7月10日大同區南京西路坑洞是因該處地層軟弱，長期受潮汐影響地下水位升降，使污水管線下方土壤承載力不佳，導致污水管接頭鬆脫錯位，土砂沿管線破損處流失所致。

工務局指出，近2日發生2案均與水利管渠破損有關，8月18日南港區南港路出現坑洞，初判因事發地點位於南港的東區門戶計畫範圍，許多建案均在施工中，南港路47巷的道路狹小，因此水利處無法深埋排水箱涵接側溝的連接管，研判與重車來往頻繁有間接關係，使得連接管間出現縫隙，地下水帶走土沙而發生地層下陷；8月19日民生東路二段159巷口的坑洞，則因道路側溝溝體老舊破損，而造成近期下雨排水的淘涮。

最後，工務局強調，因應幾次道路塌陷坑洞問題事件，北市府已擬定防範措施，新工處將加強定期道路巡查，若發現路面曾出現塌陷修補狀況，會再使用透地雷達確認道路有無孔洞，若有土壤流失，透過預判可先行強化道路，衛工處則啟動攝影機巡視各個大型管道，水利處也將針對管路、箱涵等進行巡視機制，多管齊下避免類似坑洞情形再發生。