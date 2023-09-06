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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不甩選區被掛「拒絕」布條　國民黨正式提名鍾小平戰中正萬華

▲國民黨提名鍾小平出戰中正萬華，對上于美人、吳沛憶。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨提名鍾小平出戰中正萬華，對上于美人、吳沛憶。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨中央今（6）日中常會提名北市議員鍾小平參選萬華、中正立委，不過昨天就有人發現，在萬華區看見多個「本里拒絕鐘小平參選立委」的布條，但下午中常會仍照常通過由鍾小平出戰中正萬華，只不過台北市長蔣萬安沒有到場，許多中常委也缺席，現場掌聲零零落落。但鍾仍展現活力，與黨主席朱、副主席夏立言、秘書長黃健庭、立院黨團總召曾銘宗等人一同高呼「凍蒜」、「國民黨加油、團結、勝利」等口號。

2024年總統立委選舉如火如荼，各陣營已陸續安排角逐區域立委人選，台北市第五選區中正、萬華區，現任立委無黨籍的林昶佐宣布不連任後，民進黨推出議員吳沛憶參選，而無黨籍但具有高知名度的藝人于美人也投入選戰。

至於國民黨雖有台北市議員應曉薇、郭昭巖、鍾小平3人爭取參選中正萬華區立委，但經過6月11至13日3天全民調後，市黨部認為此次委託兩家民調公司所做民調結果差異太大，落差甚至高達5至9％，此為過去未發生現象，因此須再開會研議，人選因此懸而未決。

對於黨中央提名鍾小平，北市議員應曉薇受訪時說，這個黨太好笑了，要提名誰光明正大就好，還偷偷摸摸的，更強調，無論提名結果為何，自己都會參選到底，也已經向黨部報備參選；另一名北市議員郭昭巖則說，尊重黨提名機制，但也要尊重在地民意，畢竟初選民調沒有公開，大家心生疑慮，甚至傳出民調舞弊或禮讓無黨籍立委參選人于美人言論，與其如此，她認為要公開初選民調，讓大眾檢視其可信度，也表示黨接受公評，否則沒解除疑慮，很難勝選。

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