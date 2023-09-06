幕後／賴清德國家希望工程3亮點　9／12端「0到22歲」政策牛肉

▲賴清德今天出席「國家希望工程」國政說明會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（6日）舉行首場「國家希望工程」國政發表會，闡述民主和平、創新繁榮、公義永續3面向重點，儘管致詞內容多是過去已談論過的主張，但據透露，賴相當重視此次發表會，直到上台前一刻還在調整簡報資訊，也罕見地架設螢幕，在長達27分鐘的演講過程確認簡報內容，力求精確。黨內人士透露，第二場發表會將在下周二登場，屆時將推出「0到22歲」投資未來世代政見。

面對總統選戰倒數129天，賴陣營9月啟動「國家希望工程」系列國政發表會，未來還會針對能源、經濟等議題舉行多場發表會，力圖爭取政見票支持。

黨內人士指出，今天首場「國家希望工程」國政發表會，共有3個亮點，其一是這是3大親綠智庫新境界智庫、台灣智庫以及青平台基金會首度大集合，邀請超過200位學者專家、企業界、NGO代表，透過一次次政策辯論，凝聚出政策藍圖。擔任競總國政召集人的青平台董事長鄭麗君則形容，如同賴清德提出「民主大聯盟」概念，此次3個智庫合作是「智庫大聯盟」。

黨內人士說明，其中，領銜主辦的新境界基金會，是民進黨長年培養人才最重要搖籃，由曾為總統蔡英文掌政策兵符的副董事長邱義仁、新境界智庫執行長陳東升領隊，囊括台灣經濟研究院長張建一、中研院社會學翹楚吳介民等人才。他說，再加上由鄭麗君擔任董事長的青平台基金會，以及正國會掌門人、總統府秘書長林佳龍體系的台灣智庫執行長呂曜志，顯示賴清德的治國理念受到廣泛支持，從政好人緣獲得產官學積極協助。

對於第二個亮點，黨內人士指出，這次超過200位學者名單跨世代、跨領域，包括科技產業、文化藝術界的專家都加入，可見國政願景規劃全面，各個世代的意見都被重視，例如頗受媒體關注的中研院院士朱敬一，其曾在馬政府時期擔任行政院政務委員。

另外，該人士補充，「國家希望工程」學者專家團也邀請多名擁有網路高聲量的中生代學者專家，包括知名政治學者陳方隅提供許多國際方面的意見，台北醫學大學醫療暨生物科技法律研究所教授李崇僖被團隊視為「數位翹楚」，國安會諮詢委員的台大政治系副教授陶儀芬、淡江大學產業經濟系教授蔡明芳，也對國政發表意見，最後則是邀請青年世代、青農代表與會，見證智庫人才的跨世代傳承以及廣納建言的意義。

針對第三個亮點，黨內人士說，「國家希望工程」是賴清德從政30年歷經不同階段的思考結晶，為了系統性向國人報告國家希望工程的政見，預計未來規劃系列記者會呈現，下周二將推出「0到22歲」投資未來世代政見，向國人解說，競總文宣群更針對國家希望工程記者會量身打造衍伸主視覺與動畫，展現賴清德對於國家希望工程呈現給大家的用心與高標準。

此外，對於有媒體關注賴清德今天特別架設螢幕，賴清德競總發言人郭雅慧透露，賴清德今天演講仍舊一氣呵成、不看稿，螢幕上面顯示的是賴清德背後投影幕的PTT內容，為了讓他演講過程中不用頻頻轉身背對觀眾，才有此設置。