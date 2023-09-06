分析「賴侯柯」領袖魅力　他評：侯友宜雙重性魅力可走入基層

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）



記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選白熱化，媒體人韋安6日分析，民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲三人各自的「領袖魅力」。他指出，賴清德的魅力來自政治氣質和理念，以及長期累積而來正派形象；柯文哲的魅力來自口才和宣傳能量，但他們兩人卻也因個性而難以走入基層。另外，侯友宜的魅力則有雙重性，可在正規場合言簡意賅地準確表達政策，也可以在廟口、農村獲得共鳴。

韋安表示，以往外界知道的侯友宜，恐怕只看到他在工作領域的表現，言談穩重謹慎，缺少與百姓的情感互動。但當侯友宜展開深入基層的造勢和開講行程，就能看到他自然灑脫、情感豐沛的一面，在群眾中有接地氣的「領袖魅力」，是可以被信任的人。

韋安指出，侯友宜近日提出三項政見，包括「調漲老農年金、對特殊族群聘用移工取消巴氏量表、65歲老人排富後政府全額補助」。然而，侯友宜還沒有當選，這些政見已「說到做到」了，因為民進黨一邊批評一邊解釋，然後馬上去做。

韋安說，賴清德、柯文哲也有不同的「領袖魅力」。其中，柯文哲的「領袖魅力」，來自他的口才和宣傳能量，每個領域的知識，只要看兩、三本書就能掌握歸納要領，演講就好像學者和專家。不過，柯文哲雖然說得很好，但欠缺知識轉化成實務的能力；而賴清德的「領袖魅力」則來自他的政治氣質和理念，以及長期累積而來正派形象。

韋安透露，賴、柯的「領袖魅力」有媒體傳播優勢，只要將理論加理念融合運用，讓高知識聽眾信服，就會以為很神。但賴、柯無法進入基層，兩人的個性也與普通百姓有距離，不接地氣，侯的「領袖魅力」則有雙重性，可在正規場合，言簡意賅地準確表達政策，也可以在廟口、農村獲得共鳴。

韋安認為，賴、柯在選戰上半場，可說把自身「領袖魅力」的優勢幾近全力地發揮，而侯友宜才剛開始發揮自身優勢，他的「領袖魅力」可與群眾產生情感互動，能夠感動佔絕大多數的基層人民。賴、柯把選舉策略，文宣內容幾乎都用過一遍，全台灣也跑了好幾遍，而侯才剛出招三分之一，行程也剛起步而已，未來4個月將發力與賴、柯對決。