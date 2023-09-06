　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析「賴侯柯」領袖魅力　他評：侯友宜雙重性魅力可走入基層

▲▼侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選白熱化，媒體人韋安6日分析，民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲三人各自的「領袖魅力」。他指出，賴清德的魅力來自政治氣質和理念，以及長期累積而來正派形象；柯文哲的魅力來自口才和宣傳能量，但他們兩人卻也因個性而難以走入基層。另外，侯友宜的魅力則有雙重性，可在正規場合言簡意賅地準確表達政策，也可以在廟口、農村獲得共鳴。

韋安表示，以往外界知道的侯友宜，恐怕只看到他在工作領域的表現，言談穩重謹慎，缺少與百姓的情感互動。但當侯友宜展開深入基層的造勢和開講行程，就能看到他自然灑脫、情感豐沛的一面，在群眾中有接地氣的「領袖魅力」，是可以被信任的人。

韋安指出，侯友宜近日提出三項政見，包括「調漲老農年金、對特殊族群聘用移工取消巴氏量表、65歲老人排富後政府全額補助」。然而，侯友宜還沒有當選，這些政見已「說到做到」了，因為民進黨一邊批評一邊解釋，然後馬上去做。

韋安說，賴清德、柯文哲也有不同的「領袖魅力」。其中，柯文哲的「領袖魅力」，來自他的口才和宣傳能量，每個領域的知識，只要看兩、三本書就能掌握歸納要領，演講就好像學者和專家。不過，柯文哲雖然說得很好，但欠缺知識轉化成實務的能力；而賴清德的「領袖魅力」則來自他的政治氣質和理念，以及長期累積而來正派形象。

韋安透露，賴、柯的「領袖魅力」有媒體傳播優勢，只要將理論加理念融合運用，讓高知識聽眾信服，就會以為很神。但賴、柯無法進入基層，兩人的個性也與普通百姓有距離，不接地氣，侯的「領袖魅力」則有雙重性，可在正規場合，言簡意賅地準確表達政策，也可以在廟口、農村獲得共鳴。

韋安認為，賴、柯在選戰上半場，可說把自身「領袖魅力」的優勢幾近全力地發揮，而侯友宜才剛開始發揮自身優勢，他的「領袖魅力」可與群眾產生情感互動，能夠感動佔絕大多數的基層人民。賴、柯把選舉策略，文宣內容幾乎都用過一遍，全台灣也跑了好幾遍，而侯才剛出招三分之一，行程也剛起步而已，未來4個月將發力與賴、柯對決。

ET快訊
許瑋甯遭傳「拒絕同台吳慷仁」　本人發文回應了
暴雨狂炸！　百年古蹟倒了
搶BLACKPINK門票僅2秒！學霸工程師起底　新婚妻剛懷孕
快訊／廣播金鐘力挺metoo　正式封殺黃子佼
快訊／徐巧芯明提告陳吉仲！　怒轟：超思就是高端2.0
快訊／賴清德老家認定違建　民進黨回應了
iPhone 15鏡頭升級！　4機型規格一次看
前妻與周湯豪約會！　歐弟認了「從小跟他長大」大方送祝福

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

最貴社宅獨居長者囤雜物環境雜亂　蟑螂竄、尿味溢住戶崩潰

快訊／徐巧芯明赴北檢提告陳吉仲！　怒轟：超思就是高端2.0

幕後／郭台銘將連署！　國民黨重懲范成連「殺雞儆猴」堅壁清野

快訊／賴清德萬里老家遭爆違建？　民進黨：非賴清德所有

國民黨曝2份中正萬華初選民調　鍾小平平均38.3%搶第一

鍾小平稱民調領先吳沛憶　轟于美人「白皮綠骨」還墊底

分析「賴侯柯」領袖魅力　他評：侯友宜雙重性魅力可走入基層

鍾小平獲藍提名　應曉薇喊「已報備參選」：過往黨部沒意見就是認同

遭諷「三進三出」國民黨　鍾小平喊話應曉薇、郭昭巖：要放下

幕後／賴清德國家希望工程3亮點　9／12端「0到22歲」政策牛肉

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

嘉義地震！賣場酒瓶醬油摔爛　天花板垮...店員：第1次這麼大

嘉義規模5.5「極淺層地震」　氣象局：不排除有更大地震

馬尾女飆罵超商店員喊道歉　阿伯「淡定夾茶葉蛋」成亮點

侯佩岑暴瘦「上圍急縮水」：沒加工！　保養祕訣「洗澡3分鐘」..曝老公動作慢

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

最貴社宅獨居長者囤雜物環境雜亂　蟑螂竄、尿味溢住戶崩潰

快訊／徐巧芯明赴北檢提告陳吉仲！　怒轟：超思就是高端2.0

幕後／郭台銘將連署！　國民黨重懲范成連「殺雞儆猴」堅壁清野

快訊／賴清德萬里老家遭爆違建？　民進黨：非賴清德所有

國民黨曝2份中正萬華初選民調　鍾小平平均38.3%搶第一

鍾小平稱民調領先吳沛憶　轟于美人「白皮綠骨」還墊底

分析「賴侯柯」領袖魅力　他評：侯友宜雙重性魅力可走入基層

鍾小平獲藍提名　應曉薇喊「已報備參選」：過往黨部沒意見就是認同

遭諷「三進三出」國民黨　鍾小平喊話應曉薇、郭昭巖：要放下

幕後／賴清德國家希望工程3亮點　9／12端「0到22歲」政策牛肉

快訊／金塊冠軍前鋒小波特首度訪台　點名最想去「台北101」

小姐摸我嗎？癡漢汪「歪頭賣萌」搭訕隔壁桌美女　遭拒絕臉奧嘟嘟

台灣Skoda「首款電動休旅」9／21在台亮相！最快年底前發表

台積電高層秘訪日談補助　日媒爆「為建第四座廠」

獨／一中商圈地標大復活　麥當勞尊賢店重開...9／11恢復24hrs營業

許瑋甯遭傳「拒絕同台吳慷仁」　本人發文回應了：我記得的不一樣

韓國班導遭欺負！白目學生惡作劇「保溫杯加尿」　害他喝尿2次

高中讓女老師在家洗澡！男星公開「露骨對話」小S震驚：是不是成人片

COVER再度開缺徵才！這次不找工讀改徵正職　海外業務拓繁中市場

米其林推薦「日本橋玉井」9／16重新開幕　餐廳落腳東區新光三越

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

政治熱門新聞

柯文哲：我媽氣得要死　「鐵門不是我家裝的」

快訊／賴清德萬里老家屬礦業用地！　新北市政府證實：確實是違建

賴清德萬里老家遭爆違建？　民進黨最新說明

鄉民女神颱風天吃泡麵　遭狂灌6005怒

新竹棒球場跟副市長無關！　市府：已完成調查將懲處

高虹安遭爆保時捷接送　市府回應了

早上怒飆媒體8分鐘　郭台銘晚間為自己緩頰：我不適合政治語言

郭董對國民黨仍有愛　一句話曝內心

「蔣家第四代」登抖音熱搜　上海民眾爭相目睹

獨／柯連開2天說明會　安樂死納政見

即／侯友宜將有「重大宣布」！

陳吉仲點名要告徐巧芯　媒體人喊：我很確定農業部會輸

99旅軍官輕生！陸戰隊駁破壞現場　幹部若涉不當管教將依法究辦

快訊／徐巧芯明赴北檢提告陳吉仲！　怒轟：超思就是高端2.0

更多熱門

相關新聞

賴清德9／12端「0到22歲」政策牛肉

賴清德9／12端「0到22歲」政策牛肉

民進黨總統參選人賴清德今（6日）舉行首場「國家希望工程」國政發表會，闡述民主和平、創新繁榮、公義永續3面向重點，儘管致詞內容多是過去已談論過的主張，但據透露，賴相當重視此次發表會，直到上台前一刻還在調整簡報資訊，也罕見地架設螢幕，在長達27分鐘的演講過程確認簡報內容，力求精確。黨內人士透露，第二場發表會將在下周二登場，屆時將推出「0到22歲」投資未來世代政見。

快訊／賴清德萬里老家屬礦業用地！　新北市政府證實：確實是違建

快訊／賴清德萬里老家屬礦業用地！　新北市政府證實：確實是違建

染黑又染紅！民眾黨幹部爆「洪門」背景　與統促黨、竹聯幫過往甚密

染黑又染紅！民眾黨幹部爆「洪門」背景　與統促黨、竹聯幫過往甚密

不甩選區被掛「拒絕」布條　國民黨正式提名鍾小平戰中正萬華

不甩選區被掛「拒絕」布條　國民黨正式提名鍾小平戰中正萬華

民眾黨代表控主張將反對者吊路燈　綠議員貼影片：沒說過別塞我嘴裡

民眾黨代表控主張將反對者吊路燈　綠議員貼影片：沒說過別塞我嘴裡

關鍵字：

柯文哲侯友宜賴清德韋安

讀者迴響

熱門新聞

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

快訊／《黑暗榮耀》毒蟲女爆校園霸凌！首發聲認錯

歐陽妮妮❤張書豪爆結婚！穩交4年明年春天嫁人

樓下撿到雪白藍眼貓！簡直遇到寶

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

快訊／MC HotDog熱狗認新歌抄襲　朱德庸錯愕怒了：不願意授權！

許瑋甯遭瞎傳「害怕同台吳慷仁」

仔仔嬌妻保儲蓄險遭坑2千萬　無良業務員判2年8月

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

三上悠亞「一夜輪約2超紅男偶像」！前任3hrs閃人換現任

歐陽妮妮結婚「爸爸歐陽龍回應了」！揭婚事進度

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

更多

最夯影音

更多
嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD
酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面